B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Vasilescu (BNR): „Avem inflație mare pentru că avem cel mai mare deficit din UE. Încetinirea activității economice e vizibilă, industria merge greu. Avem nevoie de fonduri europene ca de aer”. Ce urmează (VIDEO)

Vasilescu (BNR): „Avem inflație mare pentru că avem cel mai mare deficit din UE. Încetinirea activității economice e vizibilă, industria merge greu. Avem nevoie de fonduri europene ca de aer”. Ce urmează (VIDEO)

Traian Avarvarei
28 nov. 2025, 16:59
Vasilescu (BNR): „Avem inflație mare pentru că avem cel mai mare deficit din UE. Încetinirea activității economice e vizibilă, industria merge greu. Avem nevoie de fonduri europene ca de aer”. Ce urmează (VIDEO)
Adrian Vasilescu, unul dintre consilierii guvernatorului BNR. Sursa foto: Captură video Digi24
Cuprins
  1. De ce a crescut atât de mult inflația și ce urmează
  2. Adrian Vasilescu, despre mersul economiei românești

Adrian Vasilescu, unul dintre consilierii guvernatorului BNR, a declarat că avem o inflație mare deoarece avem și cel mai mare deficit bugetar din UE. Acesta a mai susținut că activitatea economică a încetinit vizibil, iar industria merge greu. Vasilescu a explicat și care ar putea fi trendul inflației anul viitor, punctând că e esențial să rezolvăm problema deficitului și că „avem nevoie ca de aer de fonduri europene”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

De ce a crescut atât de mult inflația și ce urmează

„La întrebare de ce avem inflație mare, răspunsul este foarte simplu, problema de rezolvat e complicată. Avem inflație mare pentru că avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. 9,3% din PIB e un deficit foarte mare, care se acoperă cu împrumuturi. România se împrumută continuu ca să-și acopere acest deficit, adică să acopere diferența dintre veniturile bugetului și cheltuielile bugetului, care sunt foarte mari. Asta pe de o parte.

Pe de altă parte, vin din urmă foarte multe datorii, tot pe buget. Au fost cheltuieli mai mari decât veniturile și mai ales că veniturile bugetului raportate la PIB sunt și ele printre cele mai mici din Europa. România e pusă în situația să schimbe cât se poate de repede și optim raportul dintre venituri și cheltuieli din buget. (…)

BNR se așteaptă ca în decembrie (2025) să avem o inflație de 9,6%. (…)

(La anul, inflația) va intra într-o scădere, dar noi avem câteva lucruri de rezolvat și toate sunt legate de buget. Consolidarea bugetară e o problemă vitală la această oră pentru România, pentru că noi avem nevoie ca de aer de fonduri europene și UE are obiceiul să nu ne dea aceste fonduri dacă nu rezolvăm câteva probleme chiar privind deficitul”, a explicat Adrian Vasilescu.

Acesta a insistat apoi că șansa noastră de a primi fonduri europene depinde de capacitatea noastră de a rezolva problema deficitului.

„E aproape o certitudine că din ianuarie anul viitor și până la finele anului inflația va pleca în jos, dar foarte încet, foarte încet. Abia în primul trimestru din 2027 ne așteptăm să scăpăm de această creștere fulminantă a inflației și chiar să avem o aterizare, în primul trimestru, pe ceea ce noi numim linia strategică de țintire”, a mai afirmat consilierul BNR.

Adrian Vasilescu, despre mersul economiei românești

„România nu e în situația de a intra în încetare de plăți. E un lucru bun și real. Nu suntem în pericol să intrăm în încetare de plăți”, a insistat Vasilescu.

Acesta a precizat apoi că nu există nici pericolul ca statul să nu mai poată plăti salariile și pensiile.

Pe de altă parte, „încetinirea activității economice e vizibilă. În primul trimestru am avut o creștere a PIB de numai 0,3%, în al doilea trimestru tot de 0,3, a dat Dumnezeu și în trimestrul 3 am avut o creștere mai mare, de 1,6%, dar cu acest 1,6% suntem printre europenii cu PIB bun pentru vremurile astea. Sperăm că, cel puțin asta e prognoza rectificată, vom sfârși anul cu o creștere economică de 1,3%.

Din păcate, industria merge greu. Avem câțiva ani la activ când industria nu a mai participat la creșterea PIB-ului. (…) Suntem cu o încetinire și industria a pasat greutățile pe servicii. Serviciile au devenit alfa și omega activității economice și PIB-ul tot serviciile îl fac”, a mai explicat Adrian Vasilescu pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin
Economic
Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin
Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
Economic
Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan
Economic
Guvernul a stabilit cine primește și cine pierde bani la rectificarea bugetară. Transporturile și Sănătatea, răsfățate de Bolojan
AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
Economic
AMEPIP, super-agenția care controlează companiile de stat, și-a numit conducerea. Unul dintre șefi este sinecurist de meserie
Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
Economic
Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor ’90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu”
Economic
Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor ’90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu”
Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
Economic
Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
Economic
Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)
Datoria publică a româniei, aproape la 60%. Ce riscuri financiare presupune această majorare pentru economie și buget
Economic
Datoria publică a româniei, aproape la 60%. Ce riscuri financiare presupune această majorare pentru economie și buget
Bolojan confirmă schimbarea taxării auto în funcție de poluare din 2026. Ce urmărește Guvernul prin acest sistem
Economic
Bolojan confirmă schimbarea taxării auto în funcție de poluare din 2026. Ce urmărește Guvernul prin acest sistem
Catalin Drula
Ultima oră
17:14 - Tramvaiul 5 din Capitală își reia circulația. Probele, blocate de un șofer care a plecat să-și ia mici
16:34 - A renunțat la jobul de manager, iar acum face milioane de euro dintr-o meserie de care mulți se feresc. „Sunt cea mai fericită când sunt cufundată în mucegai și murdărie”
16:22 - Târgul de Crăciun din Piața Constituției se deschide sâmbătă și marchează mai multe premiere. Principalele atracțiile și evenimente (FOTO)
16:20 - Artista care interzice Realitatea TV să îi mai folosească melodia. Anca Alexandrescu a transformat-o în imnul suveraniștilor (VIDEO)
16:05 - Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)
15:50 - Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, principalele griji ale tinerilor români în 2025. Pe primul loc rămâne costul vieții de zi cu zi rămâne
15:32 - Experți DENT ESTET 4 KIDS: Primele semne ale demineralizării dinților de lapte. Cauze și tratamente moderne
15:26 - MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie
15:26 - Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
15:09 - Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară