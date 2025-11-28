Adrian Vasilescu, unul dintre consilierii guvernatorului BNR, a declarat că avem o inflație mare deoarece avem și cel mai mare deficit bugetar din UE. Acesta a mai susținut că activitatea economică a încetinit vizibil, iar industria merge greu. Vasilescu a explicat și care ar putea fi trendul inflației anul viitor, punctând că e esențial să rezolvăm problema deficitului și că „avem nevoie ca de aer de fonduri europene”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

De ce a crescut atât de mult inflația și ce urmează

„La întrebare de ce , răspunsul este foarte simplu, problema de rezolvat e complicată. Avem inflație mare pentru că avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. 9,3% din PIB e un deficit foarte mare, care se acoperă cu împrumuturi. România continuu ca să-și acopere acest deficit, adică să acopere diferența dintre veniturile bugetului și cheltuielile bugetului, care sunt foarte mari. Asta pe de o parte.

Pe de altă parte, vin din urmă foarte multe datorii, tot pe buget. Au fost cheltuieli mai mari decât veniturile și mai ales că veniturile bugetului raportate la PIB sunt și ele printre cele mai mici din Europa. România e pusă în situația să schimbe cât se poate de repede și optim raportul dintre venituri și cheltuieli din buget. (…)

BNR se așteaptă ca în decembrie (2025) să avem . (…)

(La anul, inflația) va intra într-o scădere, dar noi avem câteva lucruri de rezolvat și toate sunt legate de buget. Consolidarea bugetară e o problemă vitală la această oră pentru România, pentru că noi avem nevoie ca de aer de fonduri europene și UE are obiceiul să nu ne dea aceste fonduri dacă nu rezolvăm câteva probleme chiar privind deficitul”, a explicat Adrian Vasilescu.

Acesta a insistat apoi că șansa noastră de a primi fonduri europene depinde de capacitatea noastră de a rezolva problema deficitului.

„E aproape o certitudine că din ianuarie anul viitor și până la finele anului inflația va pleca în jos, dar foarte încet, foarte încet. Abia în primul trimestru din 2027 ne așteptăm să scăpăm de această creștere fulminantă a inflației și chiar să avem o aterizare, în primul trimestru, pe ceea ce noi numim linia strategică de țintire”, a mai afirmat consilierul .

Adrian Vasilescu, despre mersul economiei românești

„România nu e în situația de a intra în încetare de plăți. E un lucru bun și real. Nu suntem în pericol să intrăm în încetare de plăți”, a insistat Vasilescu.

Acesta a precizat apoi că nu există nici pericolul ca statul să nu mai poată plăti salariile și pensiile.

Pe de altă parte, „ e vizibilă. În primul trimestru am avut o creștere a PIB de numai 0,3%, în al doilea trimestru tot de 0,3, a dat Dumnezeu și în trimestrul 3 am avut o creștere mai mare, de 1,6%, dar cu acest 1,6% suntem printre europenii cu PIB bun pentru vremurile astea. Sperăm că, cel puțin asta e prognoza rectificată, vom sfârși anul cu o creștere economică de 1,3%.

Din păcate, industria merge greu. Avem câțiva ani la activ când industria nu a mai participat la creșterea PIB-ului. (…) Suntem cu o încetinire și industria a pasat greutățile pe servicii. Serviciile au devenit alfa și omega activității economice și PIB-ul tot serviciile îl fac”, a mai explicat Adrian Vasilescu pentru B1 TV.