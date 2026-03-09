Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), acum președinte al Consiliului Județean Buzău, îl acuză pe actualul premier, liberalul Ilie Bolojan, că „vrea să ne fure cu japca o parte din veniturile locale din toate județele țării”. Ciolacu i-a mai reproșat lui Bolojan că România nici acum nu are buget pe 2026, deși suntem deja în martie.

De ce e Ciolacu supărat pe Bolojan

„Este extrem de grav că s-a ajuns în martie și țara încă , iar asta spune totul despre incompetența economică și lipsa totală de viziune a premierului Bolojan!

Pentru județul Buzău, absența unui buget înseamnă blocarea continuării unor investiții majore. Iar asta nu este totul!

Vrea să taie și aproape jumătate din finanțarea investițiilor din programele naționale – Saligny, CNI, PNDL – proiecte absolut vitale pentru comunitățile locale

În plus, Bolojan vrea să ne fure cu japca o parte din veniturile locale din toate județele țării, ca să-i dea mai mult miliarde lui Ciucu, la cel mai bogat municipiu al țării. Asta este o nesimțire de netolerat!

Alături de toți colegii din PSD, îi cerem lui Bolojan ca autoritățile locale să aibă măcar aceleași bugete ca anul trecut, mai ales după creșterile uriașe de taxe și impozite decise la București – nu la Buzău sau în altă reședință de județ!

Este inadmisibil ca guvernul să ne ia banii, iar primarii și președinții de Consilii Județene să rămână cu înjurăturile!”, a transmis Marcel Ciolacu, pe Facebook.

El i-a reproșat apoi lui Bolojan că „ și creșterea salariului minim de la 1 iulie, decisă deja în coaliție acum trei luni”.

Ciolacu: Prin acest buget, Bolojan își construiește propriul eșafod

Ciolacu i-a transmis apoi lui Bolojan că dacă mai continuă cu măsurile ipocrite, care lovesc în săraci și-i ajută pe bogați, va ajunge la groapa de gunoi a istoriei.

„Alt exemplu și mai scandalos: Bolojan zice că nu găsește 100 de lei pe lună în plus pentru creșterea indemnizației pentru copiii cu handicap, dar a găsit miliardele necesare ca jucătorii la bursă să beneficieze de 400 de euro pe an scutiți de impozit!

De aceea, îi transmit lui Ilie Bolojan, că prin acest buget își construiește, de fapt, propriul eșafod.

Este un tobogan ultra-rapid care duce direct la groapa de gunoi a istoriei, unde poate sta liniștit la taclale cu dinozauri politici precum Ludovic Orban, alt premier liberal al dezastrului absolut!”, a mai scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.