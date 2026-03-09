Sorin Grindeanu s-a declarat nemulțumit de pe care l-a primit de la ministrul Finanțelor, Alexadru Nazare. Potrivit spuselor sale, dintre prevederile propuse lipsesc mai multe inițiative convenite în coaliția de guvernare.

Sorin Grindeanu, despre proiectul de buget

Conducerea a analizat luni, într-o scurtă ședință, proiectul de buget pentru anul 2026, primit din partea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Sorin Grindeanu a declarat că, la o primă citire, din document lipsesc mai multe propuneri convenite în coaliția de guvernare. Drept urmare, el a spus că social-democrații urmează să facă mai multe amendamente pe care să le introducă în Parlament.

„Proiectul de buget a fost trimis aseară de către ministrul Finanțelor. Sunt câteva lucruri care la prima vedere par a nu fi prinse. La prima vedere pare ca nu e prinsă nici creșterea salariului minim, așa cum a fost decis în coaliție”, a declarat liderul PSD, după ședința conducerii partidului.

Totodată, duminica viitoare, va fi convocat Consiliul Politic Național pentru a stabili dacă partidul va susține sau nu proiectul de buget. E a spus că se așteaptă ca proiectul legislativ să fie trimis în Parlament

„Vom decide poziția noastră legată de buget pentru că ne așteptăm ca până la finalul acestei săptămâni, proiectul de buget să fie trimis în Parlament astfel încât în perioada de final de săptămână să poate fi depuse amendamente la buget și înainte de dezabterile din plen care în mod normal ar trebui să înceapă într-o săptămână să avem punctul de vedere al PSD pe proiectul de buget trimis de către Guvern și asta vom hotărî duminica viitoare în Consiliul Politic Național”, a spus Grindeanu.

Bugetul, motiv de tensiuni în coaliția de guvernare

Proiectul de buget pentru 2026 reprezintă, în această perioadă, principalul motiv de scandal în . Social-democrații reclamă că nu au alocate sumele necesare implementării programului de solidaritate pe care l-au propus. Este vorba despre ajutoarele financiare pe care PSD insistă să le acorde persoanelor vulnerabile afectate de măsurile de austeritate.

În ședința de săptămâna trecută a coaliției, Sorin Grindeanu le-a transmis celorlalți lideri politici că nu va bloca negocierile din coaliție. Odată ce discuțiile vor fi finalizate, miniștrii PSD vor aviza proiectul de buget.

Având în vedere noua situație, reclamată de liderul PSD, dacă parlamentarii PSD decid să nu voteze proiectul, atunci coaliția nu va avea numărul suficient de voturi pentru a-l adopta.

Propunerile la care face referire Sorin Grindeanu

Social-democrații au cerut introducerea unui pachet de solidaritate în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de lei. PSD, prin mai mulți lideri, între care și Sorin Grindeanu, insistă că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea categoriilor sociale afectate de austeritate. Sunt propuse mai multe tipuri de ajutoare, după cum urmează:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Pe lângă ele, social-democrații vor ca bugetul să cuprindă banii pentru investițiile naționale și locale, dar și ca primăriile să primească aceleași sume ca anul trecut. De asemenea, social-democrații mai cer eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere al copilului și veteranii de război, dar și ajutoare pentru mamele care se întorc la muncă.

Întrebat despre sursele de finanțare, pentru ajutoarele propuse, Grindeanu a dat ca exemplul ajutorul pe care vrea să-l dea angajaților care joacă pe bursă pe care l-a estimat la aproximativ 400 de euro de persoană.