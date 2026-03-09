B1 Inregistrari!
Politică » PSD își evaluează participarea la guvernare. Decizia privind coaliția va fi luată după analiza bugetului. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)

PSD își evaluează participarea la guvernare. Decizia privind coaliția va fi luată după analiza bugetului. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)

Adrian A
09 mart. 2026, 11:54
PSD își evaluează participarea la guvernare. Decizia privind coaliția va fi luată după analiza bugetului. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
Cuprins
  1. Grindeanu ar vrea să îl dea pe Bolojan jos
  2. Motive pentru demiterea lui Bolojan

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, pare să își ducă cu pași repezi partidul spre destrămarea coaliției. Social-democrații par tot mai convinși că trebuie să scape de Ilie Bolojan după ce se va vota legea bugetului. 

Grindeanu ar vrea să îl dea pe Bolojan jos

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că sondajul publicat pe Facebook privind o eventuală demitere a lui Ilie Bolojan nu reprezintă o poziție oficială a partidului, ci doar o inițiativă personală pentru a înțelege reacția publicului.

„Ceea ce am făcut eu pe canalul meu e mai mult, dacă vreți, am vrut să văd care e pulsul. Nu are niciun efect, doar pentru mine, personal.”, a spus acesta.

Întrebat despre declarațiile făcute de Lia Olguța Vasilescu, potrivit cărora PSD ar putea vota ieșirea de la guvernare imediat după adoptarea bugetului, liderul social-democrat a subliniat că procedura internă a partidului este clar stabilită.

„Vis-a-vis de pașii pe care ar trebui să-i facă PSD-ul, am să-i spun și ei și vă spun și dumneavoastră că statutar, și Olguța știe treaba asta, lucrurile stau așa: cine a hotărât că intrăm în coaliție hotărăște și să ieșim.”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a precizat că o eventuală decizie privind părăsirea coaliției nu va fi luată individual, ci doar prin consultarea structurilor de conducere ale partidului.

„Adică, ce vă spuneam mai devreme, urmarea acelei consultări, nu doar în Consiliul Politic Național, ci și împreună cu consiliile politice județene. Asta e în funcție și de ce se va întâmpla duminica viitoare, în funcție de decizia pe care Consiliul Politic Național o va lua duminica viitoare de a vota sau nu proiectul de buget.”, a explicat liderul PSD.

Motive pentru demiterea lui Bolojan

Întrebat dacă, în acest moment, există motive pentru demiterea lui Ilie Bolojan, liderul PSD a spus că, din punctul său de vedere, există numeroase argumente pentru o astfel de discuție, dar că prioritatea actuală este adoptarea bugetului.

„Sunt foarte multe motive din perspectiva mea. Doar că în acest moment ne aflăm în etapa pe care o știți cu toții, cea legată de buget. PSD-ul a anunțat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Și evaluarea începe în primul rând cu noi.

Eu am anunțat că vom face evaluarea miniștrilor PSD, în primul rând. Dar nu se va opri această evaluare doar la PSD. Și facem o evaluare, după aceea, a întregii guvernări din ultimele nouă luni.

Această evaluare va fi făcută în forul pe care vi-l spuneam mai devreme și va fi luată o decizie unde se va ține cont și de lucrurile bune și de lucrurile proaste care s-au întâmplat în această perioadă.

Membrii de partid, primarii, toți primarii PSD, consilierii județeni, toată lumea va vota în cunoștință de cauză.”, a precizat Sorin Grindeanu.

