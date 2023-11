Ciolacu, întrebat dacă vrea să candideze la prezidenţiale: Nu am avut eu cu mine încă această discuţie. Nu mi-am dorit nici să fiu premier, dar sper să mă ridic la nivelul așteptărilor

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat că nu vrea să candideze la prezidențiale, cum n-a vrut nici să fie premier, dar dorește „să nu mă fac de râs și să mă pot uita în oglinda când termin acest mandat de prim-ministru”. Acesta a mai precizat că i se pare oportun ca discuția în partid despre candidatul la prezidențiale să aibă loc după alegerile europarlamentare. Totodată, Ciolacu a vorbit și despre foarte probabila candidatură a lui Mircea Geoană.

Ce spune Ciolacu despre o posibilă candidatură a sa la prezidențiale

Întrebat la dacă-și dorește să fie președintele României, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu. Nu mi-am dorit nici să fiu premier, dar sper să mă ridic la nivelul așteptărilor. Nu am făcut lucruri rele de când sunt prim-ministru, dimpotrivă, am făcut lucruri de care sunt mândru”.

Chestionat, din nou, dacă vrea să candideze la președinție, el a răspuns: „Nu am avut eu cu mine încă această discuție”.

Acesta a admis apoi că sunt să candideze: „Întotdeauna a existat, dar am mai văzut filmul acesta”.

Marcel Ciolacu, despre posibilul candidat Mircea Geoană la prezidențiale

Întrebat despre Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, care a fost în trecut în PSD, iar acum se speculează că vrea , Marcel Ciolacu a afirmat: „Aș vedea, totuși, un om mai de stânga și mult mai aplicat și un om încă în vâltoarea realității din România”.

El a susținut apoi că ca viitorul candidat PSD la prezidențiale să fie membru de partid, ci e suficient să fie social-democrat „în spirit”.

„Marea majoritate a președinților PSD au fost dați afară. Eu sper că nu o să fiu exclus și cu certitudine nu o să-mi fac nici partid. Cred că e mult prea prematură discuția. Din câte știu, domnul Geoană este în acest moment la NATO Secretar General Adjunct, încă are o misiune de îndeplinit. Înțeleg intențiile domniei sale, nu am nicio problemă, trăim într-o țară democratică, partidul va decide la momentul respectiv. Aș vedea, totuși, un om mai de stânga și mult mai aplicat și un om încă în vâltoarea realității din România. Este foarte… Nu cred în ciorbe reîncălzite”, a mai explicat liderul PSD.

Ciolacu, despre o candidatură comuă PSD-PNL la prezidențiale

Întrebat despre un alt scenariu, anume o candidatură comună PSD-PNL, Marcel Ciolacu a răspuns: „Este o abordare politică și trebuie să fie o abordare… Când iei deciziile politice, trebuie să ții cont de realități, nu de aspirațiile tale personale. Am văzut când am ținut cont de dorințele partidului, am pierdut de patru ori lupta pentru președintele României. Eu să insist în aceeași logică… nu am să o fac. Am văzut logica în care am lucrat până acum. Dacă suntem în teoria idiotului… vrem prin aceleași decizii să avem… Despre ce vorbim?”.

Chestionat apoi dacă-și dorește să rămână premier, Ciolacu a răspuns: „Nu știu… Eu îmi doresc să nu mă fac de râs și să mă pot uita în oglinda când termin acest mandat de prim-ministru. Cred că, corect, ca și președinte de partid este să avem această discuție în partid după europarlamentare. Sunt niște alegeri atipice. E posibil să avem surprize, populism. Fiindcă este vorba despre mobilizarea electoratului și despre ce transmiți electoratului și de ce să se prezinte la vot. Contează foarte mult abordarea. Aici nu e că strânge primarul X cu arcanul și-i duce la vot”.