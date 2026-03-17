La o zi după ce Academia Americană de Film a decernat , a venit rândul USR Tineret să acorde propriile sale Oscaruri. PSD-iști, AUR-iști, USR-iști sunt pe lista câștigătorilor, dar nimeni de la PNL. În schimb, George Simion, liderul AUR, a obținut cele mai multe ”statuete”.

Cine sunt câștigătorii premiilor USR Tineret

Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul” pentru pantalonii săi roșii.

Marius Lulea, lider în AUR, a fost distins cu premiul „Trădătorul anului” pentru declarația: „uneori e mai bine să cedezi teritorii decât să intri în război”. Lulea împarte premiul cu șeful său, George Simion, care s-a lăudat că a contribuit la scoaterea României din programul Visa Waiver și s-a opus legii privind doborârea dronelor rusești pe teritoriul României.

Fosta deputată PSD Laura Vicol a primit premiul „Lia Savonea pentru Justiție” deoarece „e în libertate după cazul Nordis”, iar Sorin Grindeanu, președintele PSD, a primit premiul „pentru metoda retragerii” deoarece „intră și iese de la guvernare săptămânal”.

Mihail Neamțu (AUR), președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, a primit „Premiul Cultural” după ce pe mamele celor care-l acuză că e putinist.

Marcel Ciolacu a primit premiul „Căutătorul de Comori” pentru că „nu și-a găsit diploma de BAC, nici chitanțele la zborurile Nordis”, iar parlamentarul Dan Tănasă (AUR) a primit premiul „Gaură-n ciorap” pentru „îndemnurile nesfârșite la ură față de migranți”.

„Loserul anului” a fost desemnat Crin Antonescu deoarece a pierdut alegerile prezidențiale, deși a fost susținut de PSD și PNL, cele mai masri partide din România.

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a primit premiul „Spărgătorul de corupți” pentru „reforma la Romsilva și rezistența la presiuni și proteste”, iar Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, premiul „Cea mai chill persoană a anului” pentru „rezistența în fața unei mașinării care o atacă zilnic și o denigrează”.

Lista completă a câștigătorilor, aici: