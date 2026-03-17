B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Câștigătorii premiilor USR Tineret: Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul", iar Marcel Ciolacu a fost desemnat „Căutătorul de Comori". Lista completă (FOTO)

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 15:20
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a primit de la USR Tineret premiul „pentru metoda retragerii”. Sursa foto: USR Tineret / Facebook

La o zi după ce Academia Americană de Film a decernat premiile Oscar, a venit rândul USR Tineret să acorde propriile sale Oscaruri. PSD-iști, AUR-iști, USR-iști sunt pe lista câștigătorilor, dar nimeni de la PNL. În schimb, George Simion, liderul AUR, a obținut cele mai multe ”statuete”.

Cine sunt câștigătorii premiilor USR Tineret

Călin Georgescu a primit premiul „Scuză-mi stilul” pentru pantalonii săi roșii.

Marius Lulea, lider în AUR, a fost distins cu premiul „Trădătorul anului” pentru declarația: „uneori e mai bine să cedezi teritorii decât să intri în război”. Lulea împarte premiul cu șeful său, George Simion, care s-a lăudat că a contribuit la scoaterea României din programul Visa Waiver și s-a opus legii privind doborârea dronelor rusești pe teritoriul României.

Fosta deputată PSD Laura Vicol a primit premiul „Lia Savonea pentru Justiție” deoarece „e în libertate după cazul Nordis”, iar Sorin Grindeanu, președintele PSD, a primit premiul „pentru metoda retragerii” deoarece „intră și iese de la guvernare săptămânal”.

Mihail Neamțu (AUR), președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, a primit „Premiul Cultural” după ce le-a făcut „curve” pe mamele celor care-l acuză că e putinist.

Marcel Ciolacu a primit premiul „Căutătorul de Comori” pentru că „nu și-a găsit diploma de BAC, nici chitanțele la zborurile Nordis”, iar parlamentarul Dan Tănasă (AUR) a primit premiul „Gaură-n ciorap” pentru „îndemnurile nesfârșite la ură față de migranți”.

„Loserul anului” a fost desemnat Crin Antonescu deoarece a pierdut alegerile prezidențiale, deși a fost susținut de PSD și PNL, cele mai masri partide din România.

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a primit premiul „Spărgătorul de corupți” pentru „reforma la Romsilva și rezistența la presiuni și proteste”, iar Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, premiul „Cea mai chill persoană a anului” pentru „rezistența în fața unei mașinării care o atacă zilnic și o denigrează”.

Tags:
Ultima oră
15:34 - Marcel Ciolacu îl face praf pe Ilie Bolojan, chiar de ziua lui: „Sper că este prima și ultima zi de naștere cu tine premier”
15:24 - Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
15:00 - Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
14:59 - Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
14:46 - Cum s-a răzbunat PSD pe Ilie Bolojan. Noul stadion din Oradea, lăsat fără finanțare
14:45 - Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
14:44 - Alina Laufer, prima reacție după accidentul în care i-au fost implicați gemenii și soțul: „A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni”
14:32 - Revin ninsorile în România? Cum va fi vremea în următoarele zile. Anunțul făcut de ANM
14:21 - Trupul unei adolescente dispărute a fost găsit în Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Agigea
14:17 - Salarii tăiate pentru parlamentarii cu vuvuzele. Cât îi costă scandalul de săptămâna trecută din Parlament (VIDEO)