Acasa » Monden » Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)

Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 mart. 2026, 08:52
Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)
Jessie Buckley, câștigătoarea premiului Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal, și Michael B. Jordan, câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Billy Bennight

„One Battle After Another” este marele câștigător al premiilor Oscar, ediția din 2026, câştigând şase statuete în total.

Cine sunt câștigătorii premiilor Oscar 2026

„Sinners” a câştigat patru premii, iar „Frankenstein” – trei.

Românca Natalie Musteaţă a câștigat una dintre cele două statuete acordate la categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action.

Michael B. Jordan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol principal chiar de la prima nominalizare. El i-a interpretat pe gemenii Elijah „Smoke” şi Elias „Stack” Moore în „Sinners”, povestea cu vampiri regizată de Ryan Coogler. În discursul de acceptare, Jordan a mulțumit celor care au deschis drumul actorilor afro-americani la Hollywood.

Jessie Buckley a fost desemnată cea mai bună actriță în rol principal pentru interpretarea din „Hamnet”. Ea a jucat rolul unei femei care încearcă să facă față morții fiului ei.

Sean Penn a câștigat al treilea său Oscar, de data aceasta pentru cel mai bun actor în rol secundar, devenind astfel a opta persoană din istorie care a câştigat cel puţin trei statuete. El a rămas fidel tradiției sale și nu a venit la ceremonie pentru a-și ridica premiul.

Gazda galei a fost, pentru al doilea an la rând, omul de televiziune și comendiantul Conan O’Brien.

Premiile Oscar 2026. Lista câștigătorilor:

  • Cel mai bun film: „One Battle After Another”
  • Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”
  • Cel mai bun actor în rol principal: Michael B. Jordan – “Sinners”
  • Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessie Buckley – „Hamnet”
  • Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn – „One Battle After Another”
  • Cea mai bună actriţă în rol secundar: Amy Madigan – “Weapons”
  • Scenariu adaptat: „One Battle After Another”
  • Cel mai bun scurtmetraj animat: “„The Girl Who Cried Pearls”
  • Costume: „Frankenstein”
  • Casting: „One Battle After Another
  • Scurtmetraj live-action: „The Singers”, „Two People Exchanging Saliva”
  • Machiaj şi coafură: „Frankenstein”
  • Coloană sonoră: „Sinners”
  • Lungmetraj de animaţie: „KPop Demon Hunters”
  • Imagine: „Sinners”
  • Lungmetraj documentar: „Mr. Nobody Against Putin”
  • Scurtmetraj documentar: „All the Empty Rooms”
  • Montaj: „One Battle After Another”
  • Lungmetraj internaţional: „Sentimental Value”
  • Cântec original: „Golden”
  • Scenografie: „Frankenstein”
  • Sunet: „F1”
  • Efecte vizuale: „Avatar: Fire and Ash”
