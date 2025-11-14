B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului, potrivit lui Ciprian Ciucu: „Asta mă ține pe mine treaz noaptea și coșmarul meu de aici vine” (VIDEO)

Ana Maria
14 nov. 2025, 23:00
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă Bucureștiul
  2. De ce este Bucureștiul vulnerabil la un cutremur
  3. Cum afectează calitatea aerului viața bucureștenilor

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a vorbit în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre cele mai grave probleme cu care se confruntă Bucureștiul.

El a subliniat că, deși ipotetică, cea mai periculoasă amenințare este riscul seismic, care poate avea consecințe catastrofale pentru locuitorii Capitalei.

„E foarte greu să spui care e cea mai mare problemă, pentru că una este foarte mare și ipotetică, dar poate deveni foarte gravă și foarte certă din ipotetică. Este vorba despre riscul seismic.

Cel mai mare risc seismic îl are Bucureștiul, din toate capitalele europene. De ce? Este dat de doi factori. Primul factor este să ai un centru seismic, și noi avem Vranea care bate fix pe București, și calitatea fondului construit.”, a explicat Ciucu.

De ce este Bucureștiul vulnerabil la un cutremur

Riscul seismic major este cauzat de doi factori esențiali: poziția geografică, Bucureștiul fiind situat pe un centru seismic activ, Vrancea, și calitatea clădirilor construite în perioada interbelică.

„Avem foarte multe clădiri construite în interbelic și se construia atunci cu altă tehnologie. Și centrul este foarte, foarte vulnerabil, spitalele sunt vulnerabile, teatrele sunt vulnerabile, instituțiile de cultură sunt vulnerabile. Deci această problemă este foarte mare, este acum, cumva, ipotetică, pentru că nu știi cât de mare ar fi intensitatea următorului cutremur.

Știm că va fi un cutremur, nu știm când și nu știm cu ce intensitate. Deci asta mă ține pe mine treaz noaptea și coșmarul meu de aici vine, să fii primar într-un moment în care orașul trece prin încercări atât, atât de grele.”, a punctat candidatul PNL.

Cum afectează calitatea aerului viața bucureștenilor

O altă problemă semnificativă identificată de Ciucu este calitatea foarte proastă a aerului.

„Altă problemă mare este dată de calitatea foarte proastă a aerului din cauza poluării care ne ia, efectiv, ani din viață.”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

