Ciprian Ciucu: „Bucureștiul are nevoie de reforme profunde. Bugetele trebuie să urmeze competențele și responsabilitățile”(VIDEO)

Ciprian Ciucu vorbește despre București cu luciditate și implicare. Despre un oraș care a crescut, dar s-a fragmentat. Despre o capitală care are nevoie de ordine, claritate și un nou început.

„București are nevoie de o reformă serioasă, pe mai multe planuri. Primul plan este reforma teritorială. Bucureștiul este, în acest moment, înconjurat de o salbă de localități, unele deja orașe. Avem nevoie de un model de guvernanță eficient între București și aceste localități”, spune el.

Această reformă teritorială este, explică Ciucu, condiția unui oraș funcțional. „Ce se dezvoltă în afara Bucureștiului pune presiune directă pe Capitală: pe școli, pe trafic și pe alte funcții urbane.”

Pentru el, primul pas este cooperarea între București și zona metropolitană — pentru planificare comună, investiții coordonate și reguli clare de dezvoltare.

Următorul nivel al reformei privește relația dintre instituțiile care administrează orașul. „Aici trebuie stabilite clar competențele. Ce face Primăria Municipiului București? Ce fac primăriile de sector?”

„Utilitățile mari — transportul public, apa-canal, termia, iluminatul public — trebuie gestionate la nivelul Primăriei Generale, pentru întregul oraș. Școlile, domeniul social, toate parcurile de cartier și anumite străzi, în special în afara inelului principal, rămân în administrarea sectoarelor. Spitalele trebuie să fie o competență a Municipiului București. Iar bugetele trebuie alocate în funcție de competențele fiecărui nivel administrativ.”

Ciucu vorbește despre un București în care atribuțiile nu se mai suprapun, iar banii urmează clar responsabilitățile.

„Municipiul București are în prezent peste 80 de ordonatori de credite — instituții, agenții și companii subordonate Consiliului General. București are un PIB comparabil cu al Bulgariei, dar funcționează într-un hățiș administrativ. Este nevoie să redesenăm principalele structuri ale Primăriei Municipiului București: administrații, companii și agenții — mai puține, mai clare și mai eficiente.”

Această parte a reformei ține de eficiența internă: o administrație care lucrează simplu, direct și fără blocaje.

În plan politic, însă, Ciprian Ciucu deschide cea mai grea temă: modul în care este condus Bucureștiul. „Cum guvernăm Capitala? Este eficient să continuăm cu primari de sector aleși direct? Sau ar fi mai bine ca primarii de sector să fie desemnați de primarul general, dintre consilierii locali, pe baza unor negocieri politice care să formeze

Bucureștiul trebuie să rămână împărțit în șase administrații independente sau e nevoie de o guvernanță unitară? „Aceasta este întrebarea cea mai grea, pentru că multe partide nu își vor dori o astfel de reformă. Primele trei sunt mai ușor de asumat, dar aceasta atinge direct calculele politice legate de primăriile de sector.”

Direcția pe care o propune Ciprian Ciucu este una de ordine și coerență: competențe precise, bugete alocate corect și o viziune de guvernare unitară a Bucureștiului.

„Cred că referendumul inițiat în 2024 de către domnul Nicușor Dan, acum președintele României, trebuie gândit și aplicat în raport cu aceste patru direcții de reformă. Bugetele trebuie să urmeze competențele și responsabilitățile, iar Primăria Capitalei trebuie să-și asume un rol central, mai ferm decât până acum.”

„Am viziunea și capacitatea de a mă înțelege cu primarii de sector și cu Consiliul General pentru a iniția această reformă care aduce ordine în oraș.”

Bucureștiul pe care îl descrie Ciprian Ciucu este un oraș guvernat inteligent, cu reguli clare, instituții care colaborează și o administrație care funcționează ca un tot. Un oraș care știe cine este și încotro merge.