Ce urmează după raportul Congresului SUA? Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, aflat în prezent judecat pentru propagandă legionară, a comentat miercuri la Realitatea Plus raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA. Acesta pune sub semnul întrebării decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România.

Cum percepe Georgescu impactul anulării alegerilor asupra românilor

Georgescu a afirmat că „a luat la cunoștință de raportul comisiei juridice” și că „pentru poporul român, anularea alegerilor nu a fost trăită ca o suspiciune sau o aluzie, cum spune puterea ilegitimă, ci ca o realitatea gravă consemnată în raportul SUA.”

El a subliniat că, indiferent de interpretările juridice, „anularea alegerilor care erau în desfășurare, a făcut a milioane de români să simtă că cel mai elementar act democratic, votul, le-a fost luat. A zguduit echilibrul social și a zguduit încrederea în democrație.”, potrivit .

Ce mesaj transmite fostul candidat privind atitudinea autorităților

În opinia lui Georgescu, autoritățile trebuie să reacționeze cu responsabilitate și să clarifice situația.

„Momentul de azi cere măsură, discernământ și responsabilitate. Raportul nu e un drum al răzbunării sau confruntării. Dreptatea e a Lui Dumnezeu. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru raza de nădejde. Poporul român a simțit asta. Din ce am văzut eu, credința, lacrimile și rugăciunea au ținut românii în picioare peste un an de zile”, a mai declarat acesta.

Ce urmează după raportul Congresului SUA? Ce solicitări face Georgescu

Georgescu consideră că e firesc ca „autoritățile să aducă prin desecretizare toate documentele care au fost baza deciziilor din 6 decembrie”. El insistă că, în lumina raportului, „afirmațiile trebuie să aibă dovezi” și că „nu e vorba de răzbunare, ci de revenirea la normalitate pentru a ne ocupa de nevoile poporului român.”

Amintim că reacția lui Călin Georgescu vine ca urmare a publicării unui al Comisiei juridice a Congresului SUA, care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România. Raportul se bazează pe informații oferite Comisiei juridice a Congresului SUA de către oficialii TikTok.