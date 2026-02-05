Ce urmează după raportul Congresului SUA? Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, aflat în prezent judecat pentru propagandă legionară, a comentat miercuri la Realitatea Plus raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA. Acesta pune sub semnul întrebării decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România.
Georgescu a afirmat că „a luat la cunoștință de raportul comisiei juridice” și că „pentru poporul român, anularea alegerilor nu a fost trăită ca o suspiciune sau o aluzie, cum spune puterea ilegitimă, ci ca o realitatea gravă consemnată în raportul SUA.”
El a subliniat că, indiferent de interpretările juridice, „anularea alegerilor care erau în desfășurare, a făcut a milioane de români să simtă că cel mai elementar act democratic, votul, le-a fost luat. A zguduit echilibrul social și a zguduit încrederea în democrație.”, potrivit G4Media.
În opinia lui Georgescu, autoritățile trebuie să reacționeze cu responsabilitate și să clarifice situația.
„Momentul de azi cere măsură, discernământ și responsabilitate. Raportul nu e un drum al răzbunării sau confruntării. Dreptatea e a Lui Dumnezeu. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru raza de nădejde. Poporul român a simțit asta. Din ce am văzut eu, credința, lacrimile și rugăciunea au ținut românii în picioare peste un an de zile”, a mai declarat acesta.
Georgescu consideră că e firesc ca „autoritățile să aducă prin desecretizare toate documentele care au fost baza deciziilor din 6 decembrie”. El insistă că, în lumina raportului, „afirmațiile trebuie să aibă dovezi” și că „nu e vorba de răzbunare, ci de revenirea la normalitate pentru a ne ocupa de nevoile poporului român.”
Amintim că reacția lui Călin Georgescu vine ca urmare a publicării unui raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA, care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România. Raportul se bazează pe informații oferite Comisiei juridice a Congresului SUA de către oficialii TikTok.