B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima reacție a lui Călin Georgescu după raportul Congresului SUA: „Cere măsură”. Ce a anunțat

Prima reacție a lui Călin Georgescu după raportul Congresului SUA: „Cere măsură”. Ce a anunțat

Ana Maria
05 feb. 2026, 09:36
Prima reacție a lui Călin Georgescu după raportul Congresului SUA: Cere măsură. Ce a anunțat
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Cuprins
  1. Cum percepe Georgescu impactul anulării alegerilor asupra românilor
  2. Ce mesaj transmite fostul candidat privind atitudinea autorităților
  3. Ce urmează după raportul Congresului SUA? Ce solicitări face Georgescu

Ce urmează după raportul Congresului SUA? Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, aflat în prezent judecat pentru propagandă legionară, a comentat miercuri la Realitatea Plus raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA. Acesta pune sub semnul întrebării decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România.

Cum percepe Georgescu impactul anulării alegerilor asupra românilor

Georgescu a afirmat că „a luat la cunoștință de raportul comisiei juridice” și că „pentru poporul român, anularea alegerilor nu a fost trăită ca o suspiciune sau o aluzie, cum spune puterea ilegitimă, ci ca o realitatea gravă consemnată în raportul SUA.”

El a subliniat că, indiferent de interpretările juridice, „anularea alegerilor care erau în desfășurare, a făcut a milioane de români să simtă că cel mai elementar act democratic, votul, le-a fost luat. A zguduit echilibrul social și a zguduit încrederea în democrație.”, potrivit G4Media.

Ce mesaj transmite fostul candidat privind atitudinea autorităților

În opinia lui Georgescu, autoritățile trebuie să reacționeze cu responsabilitate și să clarifice situația.

Momentul de azi cere măsură, discernământ și responsabilitate. Raportul nu e un drum al răzbunării sau confruntării. Dreptatea e a Lui Dumnezeu. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru raza de nădejde. Poporul român a simțit asta. Din ce am văzut eu, credința, lacrimile și rugăciunea au ținut românii în picioare peste un an de zile”, a mai declarat acesta.

Ce urmează după raportul Congresului SUA? Ce solicitări face Georgescu

Georgescu consideră că e firesc ca „autoritățile să aducă prin desecretizare toate documentele care au fost baza deciziilor din 6 decembrie”. El insistă că, în lumina raportului, „afirmațiile trebuie să aibă dovezi” și că „nu e vorba de răzbunare, ci de revenirea la normalitate pentru a ne ocupa de nevoile poporului român.”

Amintim că reacția lui Călin Georgescu vine ca urmare a publicării unui raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA, care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România. Raportul se bazează pe informații oferite Comisiei juridice a Congresului SUA de către oficialii TikTok.

Tags:
Citește și...
Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari
Politică
Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari
Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
Politică
Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
Politică
România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
Politică
Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
Politică
Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Politică
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Bolojan n-ar prea vrea să aplice referendumul pentru București. Premierul trage de timp propunând o perioadă de tranzițe
Politică
Bolojan n-ar prea vrea să aplice referendumul pentru București. Premierul trage de timp propunând o perioadă de tranzițe
Ilie Bolojan, întrebat ce notă ar da Coaliției de guvernare: „Eu nu pot să cred …”
Politică
Ilie Bolojan, întrebat ce notă ar da Coaliției de guvernare: „Eu nu pot să cred …”
Ilie Bolojan, prima reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor: „Nu este un raport despre România” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, prima reacție după raportul Congresului SUA despre anularea alegerilor: „Nu este un raport despre România” (VIDEO)
Bolojan cere CCR să grăbească decizia pe pensiile magistraților. CE consideră jalonul neîndeplinit
Politică
Bolojan cere CCR să grăbească decizia pe pensiile magistraților. CE consideră jalonul neîndeplinit
Ultima oră
11:01 - Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
11:01 - Drama neștiută a Virginiei Rogin: Cum a ajuns actrița să-și crească fratele în clasa întâi, în timp ce mama ei era în spital
10:43 - Câți bani au primit Dilinca și Mădălin Șerban pentru participarea la Power Couple sezon 3: „E un final frumos!”
10:42 - Ciprian Ciucu, mesaj pentru șoferii și vatmanii STB „Nu vă scade nimeni salariile!”. Primarul general, în război cu șefii STB (VIDEO)
10:30 - De ce a renunțat Andreea Raicu la televiziune după 30 de ani: „Succesul era acolo, dar lipsea ceva esențial”
10:23 - Vânzările scad, românii sunt tot mai chibzuiți când merg la cumpărături. Datele INS
10:06 - Dezastru în Spania. Furtuna Leonardo a făcut ravagii. Care sunt provinciile cele mai afectate: „Este ireal!”
09:45 - Cartea de identitate electronică nu te scapă de amenda STB. Avertismentul Primăriei Capitalei
09:42 - Panică pe aeroport: Două avioane s-au ciocnit chiar înainte de decolare
09:15 - Italia: Un român condamnat pentru o dublă crimă a încercat să evadeze. Cum a vrut să scape din închisoare