B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reacția lui CTP la raportul american despre alegeri: „Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că…”

Reacția lui CTP la raportul american despre alegeri: „Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că…”

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 13:29
Reacția lui CTP la raportul american despre alegeri: „Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că...”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Digi24
Cuprins
  1. Ce urmărește, de fapt, „Comisia lui Trump”
  2. Chiar americanii au avertizat în privința ingerințelor Rusiei în alegeri

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat de ce raportul preliminar publicat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA nu urmărește să aducă lumină în problema alegerilor anulate din România, ci să asigure în continuare inundarea rețelelor sociale cu tot felul de fake news-uri, deep fake-uri și alte materiale, „gunoi radioactiv” care „aduce accesări cu milioanele și mormane de dolari”.

Comisia Europeană încearcă să facă ordine pe rețelele sociale și impune amenzi drastice celor care nu respectă regulile, prin urmare aceasta este o răfuială între giganții americani care vor să facă în continuare munți de bani de pe urma acestor nereguli și Europa, care vrea să facă ordine.

Gazetarul a mai susținut că apar tot mai multe informații despre controlul prin șantaj al KGB asupra „elitelor” americane și s-a întrebat „cât de sus în administrația Statelor Unite au pătruns tentaculele lui Epstein-Putin”.

Ce urmărește, de fapt, „Comisia lui Trump”

„Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că acelei comisii MAGA din Congresul SUA i-ar păsa cât negru sub unghie de Georgescu-Dumnezeilă și alegerile fraudate din România. Marele „Raport” este nimic altceva decât o înșiruire de cuvinte goale, ce nici măcar din coadă nu sună, susținute de NICIO DOVADĂ, nothing, nada, canci. În schimb, de o minciună sfruntată: TikTok le-ar fi spus lor că n-a fost nicio distorsiune în rețea în noiembrie-decembrie 2024 în România. Or, TikTok a comunicat public că în acea perioadă a șters 99 de conturi controlate din Rusia, care îl promovau pe Georgescu. Precum și că a mai desființat nu mai puțin de 27.000 de conturi care făceau propagandă pentru Georgescu și AUR.

Pe această „bază”, Comisia lui Trump decretează că UE a intervenit în anularea alegerilor din România. Acuză „cenzurarea internetului” și „o lovitură dată libertății de exprimare”, ceea ce trădează adevăratul scop al „Raportului”: să asigure inundarea la liber a rețelelor-monstru TikTok, Meta, Youtube, X cu fake news, deep fake, imagini false fabricate cu IA, tot mai performante, violență, ură, sexism, rasism, antisemitism, pornografie. Tot acest gunoi radioactiv aduce accesări cu milioanele și mormane de dolari. Exact ce Comisia Europeană nu acceptă, impunând reguli de protecție pe rețelele sociale și amenzi usturătoare pentru cei ce le nesocotesc. Vă dați seama unde au ajuns lăcomia și trufia mogulilor americani, de vreme ce Elon Musk acuză Franța de încălcarea democrației pentru că interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețele! Care democrație, când sub 18 ani nu există drept de vot și minorii sunt reprezentați de părinți sau tutori?! Dar ce să ceri de la un ins care salută mulțimea cu brațul drept întins…”, a scris gazetarul, pe Facebook.

Chiar americanii au avertizat în privința ingerințelor Rusiei în alegeri

Gazetarul a amintit apoi că inclusiv senatorii americani au avertizat încă din decembrie 2024 că Rusia se amestecă în alegerile din România prin intermediul rețelei chinezești TikTok.

„Mai mult, Comisia MAGA zice că știe ea că nu există interferențe rusești în alegerile din România! Asta când 4 senatori, republicani și democrați, au avertizat încă din decembrie 2024 asupra ingerințelor Rusiei prin intermediul „rețelei chinezești”, iar acum câteva luni un alt grup bipartizan de congresmani americani a fost aici și a confirmat manipularea prin TikTok de către Rusia – recunoscută de TikTok.

În clipa de față apar tot mai multe informații în legătură cu controlul prin șantaj al KGB asupra „elitelor” SUA, operațiune care l-a avut ca vârf de lance pe Jeffrey Epstein. Întrebarea este: cât de sus în administrația Statelor Unite au pătruns tentaculele lui Epstein-Putin?”, a mai scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)
Politică
Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)
Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii
Politică
Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii
Dan Dungaciu dezumflă planurile suveraniștilor care îl și văd pe Călin Georgescu președinte. Ce spune prim-vicepreședintele AUR despre raportul venit din SUA (VIDEO)
Politică
Dan Dungaciu dezumflă planurile suveraniștilor care îl și văd pe Călin Georgescu președinte. Ce spune prim-vicepreședintele AUR despre raportul venit din SUA (VIDEO)
Prima reacție a lui Călin Georgescu după raportul Congresului SUA: „Cere măsură”. Ce a anunțat
Politică
Prima reacție a lui Călin Georgescu după raportul Congresului SUA: „Cere măsură”. Ce a anunțat
Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari
Politică
Câți bani a plătit AUR ca George Simion să ajungă la Donald Trump. Motivul pentru care acum cere despăgubiri de milioane de dolari
Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
Politică
Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
Politică
România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
Politică
Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
Politică
Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Politică
De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
Ultima oră
15:05 - Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)
15:01 - Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
14:51 - Vopsea auto rezistentă la noroi, pietre și soare: mit sau realitate?
14:48 - Vrei o mașină second hand? De ce să o cumperi de la un dealer autorizat?
14:41 - Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
14:35 - Angajați ai CFR, acuzați că luau șpagă în trenuri, au încercat să scape de acuzații cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce le-a răspuns ChatGPT la întrebări
14:08 - Ruxandra Luca, umilită la secția de poliție: „A, deci sunteți concubina dânsului”
14:03 - Scandalul momentului: Imaginile cu Ruxandra Luca și chirurgul însurat au făcut înconjurul rețelelor: „Acum nu o să mai fie nici el căsătorit”
13:50 - Nazare prezintă planul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum pe investiții strategice (VIDEO)
13:39 - Celebrul joc video ROBLOX, interzis. Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online. ROBLOX, și în vizorul unor state europene