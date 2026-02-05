Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat de ce publicat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA nu urmărește să aducă lumină în problema alegerilor anulate din România, ci să asigure în continuare inundarea rețelelor sociale cu tot felul de fake news-uri, deep fake-uri și alte materiale, „gunoi radioactiv” care „aduce accesări cu milioanele și mormane de dolari”.

Comisia Europeană încearcă să facă ordine pe rețelele sociale și impune amenzi drastice celor care nu respectă regulile, prin urmare aceasta este o răfuială între giganții americani care vor să facă în continuare munți de bani de pe urma acestor nereguli și Europa, care vrea să facă ordine.

Gazetarul a mai susținut că apar tot mai multe informații despre controlul prin șantaj al KGB asupra „elitelor” americane și s-a întrebat „cât de sus în administrația Statelor Unite au pătruns tentaculele lui Epstein-Putin”.

Ce urmărește, de fapt, „Comisia lui Trump”

„Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că acelei comisii MAGA din Congresul SUA i-ar păsa cât negru sub unghie de și alegerile fraudate din România. Marele „Raport” este nimic altceva decât o înșiruire de cuvinte goale, ce nici măcar din coadă nu sună, susținute de NICIO DOVADĂ, nothing, nada, canci. În schimb, de o minciună sfruntată: TikTok le-ar fi spus lor că n-a fost nicio distorsiune în rețea în noiembrie-decembrie 2024 în România. Or, TikTok a comunicat public că în acea perioadă a șters 99 de conturi controlate din Rusia, care îl promovau pe Georgescu. Precum și că a mai desființat nu mai puțin de 27.000 de conturi care făceau propagandă pentru Georgescu și AUR.

Pe această „bază”, Comisia lui Trump decretează că UE a intervenit în anularea alegerilor din România. Acuză „cenzurarea internetului” și „o lovitură dată libertății de exprimare”, ceea ce trădează adevăratul scop al „Raportului”: să asigure inundarea la liber a rețelelor-monstru TikTok, Meta, Youtube, X cu fake news, deep fake, imagini false fabricate cu IA, tot mai performante, violență, ură, sexism, rasism, antisemitism, pornografie. Tot acest gunoi radioactiv aduce accesări cu milioanele și mormane de dolari. Exact ce Comisia Europeană nu acceptă, impunând reguli de protecție pe rețelele sociale și amenzi usturătoare pentru cei ce le nesocotesc. Vă dați seama unde au ajuns lăcomia și trufia mogulilor americani, de vreme ce Elon Musk acuză Franța de încălcarea democrației pentru că interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețele! Care democrație, când sub 18 ani nu există drept de vot și minorii sunt reprezentați de părinți sau tutori?! Dar ce să ceri de la un ins care salută mulțimea cu brațul drept întins…”, a scris gazetarul,

Chiar americanii au avertizat în privința ingerințelor Rusiei în alegeri

Gazetarul a amintit apoi că inclusiv senatorii americani încă din decembrie 2024 că Rusia se amestecă în alegerile din România prin intermediul rețelei chinezești TikTok.

„Mai mult, Comisia MAGA zice că știe ea că nu există interferențe rusești în alegerile din România! Asta când 4 senatori, republicani și democrați, au avertizat încă din decembrie 2024 asupra ingerințelor Rusiei prin intermediul „rețelei chinezești”, iar acum câteva luni un alt grup bipartizan de congresmani americani a fost aici și a confirmat manipularea prin TikTok de către Rusia – recunoscută de TikTok.

În clipa de față apar tot mai multe informații în legătură cu controlul prin șantaj al KGB asupra „elitelor” SUA, operațiune care l-a avut ca vârf de lance pe Jeffrey Epstein. Întrebarea este: cât de sus în administrația Statelor Unite au pătruns tentaculele lui Epstein-Putin?”, a mai scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.