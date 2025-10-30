B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu, despre cursa pentru Primăria Capitalei: „Am tendința să cred că niciunul dintre candidați nu va ataca deschis” / „Mă aștept la un blat între AUR și PSD”

Elena Boruz
30 oct. 2025, 08:07
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Ciprian Ciucu (PNL), candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, a oferit declarații, miercuri seară, cu privire la modul în care crede că vor acționa contracandidații săi.

Edilul Sectorului 6 al Capitalei a precizat că este că „ar fi o greșeală majoră” dacă tensiunile din coaliție și-ar spune cuvântul și în ceea ce privește această cursă pentru Primăria București, specificând însă că este „convins” că niciunul dintre candidați nu va ieși la atac…cel puțin nu în mod deschis.

Ciprian Ciucu: „În laboratoare se pregătesc fel și fel de manipulări”

Ciucu a menționat că se pregătesc mijloace de dezinformare, dar și atacuri „neasumate” pe rețelele de socializare, cu ajutorul influencerilor. Acesta a numit acest tip de campanie „negativă, neasumată” și a afirmat că el „niciodată” nu a pregătit o astfel de „campanie murdară”.

„Ar fi o greșeală majoră. Sunt convins că niciunul dintre candidați nu va ataca. Cred, am tendința să cred că nu vor ataca deschis. În laboratoare se pregătesc fel și fel de manipulări, fel și fel de atacuri neasumate prin fel și fel de influenceri, pe rețele de socializare. Este acest tip de campanie negativă, neasumată. Nu ești suficient de bărbat să spui ceea ce ai de spus cuiva în față și pui pe alții. Gândești, plătești presă, influenceri”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi 24.

Ciucu: „S-a dat drumul la niște discuții pe sub masă”

De asemenea, candidatul PNL a explicat că nu s-ar mira de existența unui blat între AUR și PSD. Ciucu a precizat că deja au avut loc niște discuții „pe sub masă”, practic neasumate, menționând însă nu are probe în acest sens, ci doar informații pe surse.

„Mă aștept la un blat între AUR și PSD. S-a mai întâmplat, nu ar fi o noutate. Sunt unii oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Pe sub masă s-a dat drumul la niște discuții. Nu am probe, dar am informații, care îmi vin din diferite surse, și mă aștept la acest lucru. Discuțiile există, fiecare încearcă să-și potențeze capitalul de negociere în raport cu celălalt. Vor fi mișcări, dar, în final, se vor duce în favoarea PSD. Așa a fost și în trecut”, a adăugat edilul.

