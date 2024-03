Ciprian Ciucu, despre nevoia unui sistem integrat de management al deșeurilor: “Unde ducem gunoiul? A făcut ceva Primăria Generală în 30 de ani?” (VIDEO)

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a precizat vineri seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că și-ar dori ca viitorul primar general al Capitalei să fie și un lider, nu doar un bun manager. Acesta a subliniat nevoia unei mai bune coordonări între primarul general și primarii de Sector, dând ca exemplu nevoia unui sistem integrat de management al deșeurilor, despre care a precizat că este “un domeniu abandonat de Primăria Generală de ani de zile.”

“Îmi doresc să avem un primar care să fie lider, e foarte important să fie lider nu doar manager. Este bine să fie și manager ca să știe etapele proprilor proiecte. Să fie lider și să aibă o viziune de dezvoltare a orașului pe care să o discute cu primarii de sector și să formeze o echipă, indiferent de partidul politic, este importantă această comunicare. Nu este normal ce se întâmplă acum ca fiecare să fie la el în debara, să își facă bugetul”.

Un domeniu abandonat de Primăria Generală de ani și ani de zile , să avem și noi un sistem integrat de management al deșeurilor.

Ciprian Ciucu l-a criticat pe actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, dar și pe ceilalți foști edili pentru că au ignorat un sistem integrat de management al deșeurilor.

În acest sens, Ciprian Ciucu a spus că a inițiat o asociație de dezvoltare intercomunitară pentru acest deziderat:

“Unde ducem gunoiul? A făcut ceva Primăria Generală în 30 de ani de zile? Nu! Noi am căutat soluții. Am făcut o asociație de dezvoltare intercomunitară pentru acest deziderat și ne-am coordonat. Împreună am luat anumite tipuri de servicii de pe piață de la sortare, până la tratare sau depozitare. Sunt domenii în care am colaborat fără ca acest primar general să vină la nici măcar o întâlnire”.