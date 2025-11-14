B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu: „Simt că după Congresul PSD, s-a mai detensionat nițel situația în coaliție. România are nevoie să facă acele reforme” (VIDEO)

Ciprian Ciucu: „Simt că după Congresul PSD, s-a mai detensionat nițel situația în coaliție. România are nevoie să facă acele reforme” (VIDEO)

Ana Maria
14 nov. 2025, 20:06
Ciprian Ciucu: Simt că după Congresul PSD, s-a mai detensionat nițel situația în coaliție. România are nevoie să facă acele reforme (VIDEO)
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Ciucu despre situația din coaliție
  2. De ce consideră că România are nevoie urgentă de reforme
  3. Cum descrie Ciucu tensiunile din perioada Guvernului Ciolacu

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a analizat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, situația din coaliție și modul în care aceasta a evoluat în ultimele luni. Potrivit lui Ciucu, Congresul PSD a reprezentat un moment care a contribuit la calmarea tensiunilor din interiorul alianței.

Ce spune Ciucu despre situația din coaliție

“Simt că după Congresul PSD, și sper să nu mă înșel, s-a mai detensionat nițel situația în coaliție. România are nevoie să facă acele reforme, până la urmă.”, a declarat Ciucu.

De ce consideră că România are nevoie urgentă de reforme

Ciucu a subliniat că perioada electorală se apropie rapid de final, iar imediat după alegeri trebuie reluată activitatea intensă atât la nivelul Capitalei, cât și în cadrul Guvernului. El insistă că reforma administrativă și cea economică nu pot fi amânate.

„Această campanie electorală trece repede. Mai sunt doar 3 săptămâni până la alegeri, aproximativ, și trebuie să ne apucăm de treabă, pentru că și la București este nevoie de foarte multă muncă, dar și la Guvern este nevoie de foarte multă muncă.”, a mai adăugat candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Cum descrie Ciucu tensiunile din perioada Guvernului Ciolacu

Primarul Sectorului 6 a rememorat momentele tensionate dintre el și Marcel Ciolacu, care, la începutul anului, a reacționat vehement la unele declarații.

„Da, la începutul anului. Domnul Ciolacu s-a supărat pe mine atunci și a zis că nu mai face nicio alianță de guvernar, și vă duceți aminte că a sărit bursa în aer pentru o zi. Nu știu dacă a fost o mișcare calculată, sper că nu. „, a mai precizat Ciucu.

Ciucu afirmă că nu a fost un fan al coaliției cu PSD, însă, aceasta a fost soluția matematică necesară pentru a asigura stabilitate politică. Acum, participarea USR la guvernare îi oferă încredere că se poate lucra într-un cadru mai larg și mai echilibrat.

„N-am fost cel mai fericit cu această coaliție, dar, până la urmă, trebuie să faci o coaliție pentru a guverna, nu cu cine vrei, ci cu cine poți, conform matematicii electorale.

Și, în acel context, s-a putut doar cu PSD. Acum este și USR la masă și mă bucur că sunt și dânșii la masa Guvernului. Sunt multe lucruri de făcut, pentru că este nevoie de o coaliție care să fie consistentă.”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va fi proiectul vieții mele. Mă simt bine pregătit, din punct de vedere administrativ. Cu siguranță, voi face lucruri care să mă recomande să mai câștig încă un mandat” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va fi proiectul vieții mele. Mă simt bine pregătit, din punct de vedere administrativ. Cu siguranță, voi face lucruri care să mă recomande să mai câștig încă un mandat” (VIDEO)
Ciprian Ciucu mizează și pe electoratul USR, la alegerile de pe 7 decembrie: “Chiar m-am întâlnit cu o doamnă în Piața Drumul Taberei și mi-a spus ‘Eu sunt USR-istă, dar pe dvs. vă votez’” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu mizează și pe electoratul USR, la alegerile de pe 7 decembrie: “Chiar m-am întâlnit cu o doamnă în Piața Drumul Taberei și mi-a spus ‘Eu sunt USR-istă, dar pe dvs. vă votez’” (VIDEO)
Ciprian Ciucu: „Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă. Vreau să fie o competiție până la capăt și bucureștenii să aleagă” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: „Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă. Vreau să fie o competiție până la capăt și bucureștenii să aleagă” (VIDEO)
Surse: Ce a decis Guvernul în privința cumulului pensiei cu salariul la stat. Singurii bugetari care sunt exceptați de la noile reguli
Politică
Surse: Ce a decis Guvernul în privința cumulului pensiei cu salariul la stat. Singurii bugetari care sunt exceptați de la noile reguli
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a făcut publice diplomele de studii: „Am fost olimpic la informatică în liceu, cu premii la națională”. Ce universitate a absolvit
Politică
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a făcut publice diplomele de studii: „Am fost olimpic la informatică în liceu, cu premii la națională”. Ce universitate a absolvit
Ciprian Ciucu, despre proiectul „Berzei 21”: o investiție în industriile creative și în regenerarea urbană a Capitalei
Politică
Ciprian Ciucu, despre proiectul „Berzei 21”: o investiție în industriile creative și în regenerarea urbană a Capitalei
Cătălin Drulă vrea să monteze sute de camere de monitorizare. Unde vor amplasate
Politică
Cătălin Drulă vrea să monteze sute de camere de monitorizare. Unde vor amplasate
Mai multe companii de stat vor fi lichidate. Ilie Bolojan a confirmat deja primul nume. Când va fi făcută publică lista finală
Politică
Mai multe companii de stat vor fi lichidate. Ilie Bolojan a confirmat deja primul nume. Când va fi făcută publică lista finală
Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
Politică
Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
Politică
Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
Ultima oră
21:14 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul va fi proiectul vieții mele. Mă simt bine pregătit, din punct de vedere administrativ. Cu siguranță, voi face lucruri care să mă recomande să mai câștig încă un mandat” (VIDEO)
21:12 - Pfizer cere României plata pentru 29 de milioane de doze, iar litigiul are acum un calendar procedural clar
21:09 - Deținuții din România pot deveni gardieni în penitenciare. Ce riscuri implică acest sistem
20:36 - Ciprian Ciucu mizează și pe electoratul USR, la alegerile de pe 7 decembrie: “Chiar m-am întâlnit cu o doamnă în Piața Drumul Taberei și mi-a spus ‘Eu sunt USR-istă, dar pe dvs. vă votez’” (VIDEO)
20:34 - Sandra Mutu, dezvăluiri neștiute! Ce spune despre viața cu Adrian: „Ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte”
Catalin Drula
20:13 - Elevii români câștigători de medalii la competiții internaționale rămân fără burse. Cum explică Daniel David această măsură
19:58 - Mirabela Grădinaru, copleșită de emoții la Spitalul Universitar: „Mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni”
19:40 - Ciprian Ciucu: „Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă. Vreau să fie o competiție până la capăt și bucureștenii să aleagă” (VIDEO)
19:24 - Carnea de porc rămâne vedeta sărbătorilor. Porc viu sau gata sacrificat? Prețurile care fac diferența
19:18 - Calitatea aerului din Capitală rămâne critică, arată Garda Națională de Mediu. Cât de aproape este Bucureștiul de sancțiuni europene