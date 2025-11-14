Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a analizat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, situația din coaliție și modul în care aceasta a evoluat în ultimele luni. Potrivit lui Ciucu, Congresul PSD a reprezentat un moment care a contribuit la calmarea tensiunilor din interiorul alianței.

Ce spune Ciucu despre situația din coaliție

“Simt că după Congresul PSD, și sper să nu mă înșel, s-a mai detensionat nițel situația în coaliție. România are nevoie să facă acele reforme, până la urmă.”, a declarat .

De ce consideră că România are nevoie urgentă de reforme

Ciucu a subliniat că perioada electorală se apropie rapid de final, iar imediat după alegeri trebuie reluată activitatea intensă atât la nivelul Capitalei, cât și în cadrul Guvernului. El insistă că reforma administrativă și cea economică nu pot fi amânate.

„Această campanie electorală trece repede. Mai sunt doar 3 săptămâni până la alegeri, aproximativ, și trebuie să ne apucăm de treabă, pentru că și la este nevoie de foarte multă muncă, dar și la Guvern este nevoie de foarte multă muncă.”, a mai adăugat candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Cum descrie Ciucu tensiunile din perioada Guvernului Ciolacu

Primarul Sectorului 6 a rememorat momentele tensionate dintre el și Marcel Ciolacu, care, la începutul anului, a reacționat vehement la unele declarații.

„Da, la începutul anului. Domnul Ciolacu s-a supărat pe mine atunci și a zis că nu mai face nicio alianță de guvernar, și vă duceți aminte că a sărit bursa în aer pentru o zi. Nu știu dacă a fost o mișcare calculată, sper că nu. „, a mai precizat Ciucu.

Ciucu afirmă că nu a fost un fan al coaliției cu PSD, însă, aceasta a fost soluția matematică necesară pentru a asigura stabilitate politică. Acum, participarea USR la guvernare îi oferă încredere că se poate lucra într-un cadru mai larg și mai echilibrat.

„N-am fost cel mai fericit cu această coaliție, dar, până la urmă, trebuie să faci o coaliție pentru a guverna, nu cu cine vrei, ci cu cine poți, conform matematicii electorale.

Și, în acel context, s-a putut doar cu PSD. Acum este și USR la masă și mă bucur că sunt și dânșii la masa Guvernului. Sunt multe lucruri de făcut, pentru că este nevoie de o coaliție care să fie consistentă.”, a mai spus Ciprian Ciucu.