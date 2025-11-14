B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)

Adrian A
14 nov. 2025, 15:40
Sursă foto: Inquam/Alex Nechez

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, a vorbit despre posibilitatea ruperii Coaliției de guvernare după alegerile din București.

Ce spune Ciucu despre ruperea Coaliției

Întrebat despre ruperea coaliției după alegerile din București, Ciprian Ciucu a declarat că asta înseamnă că i-a prostit pe toţi Sorin Grindeanu. Și a și explicat de ce.

”Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu. Pentru că noi nu am mers cu un candidat comun, cu cei de la USR, dreapta civică, să o numesc aşa, tocmai de dragul coaliţiei şi a stabilităţii guvernării. Deci în acest context, înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm Primăria Capitalei.”, a spus candidatul PNL la Europa FM.

Ciucu acuză un joc al PSD la alegerile din București

Ciprian Ciucu acuză PSD că face un joc la alegerile din București. El a afirmat că are informații, chiar din partidul lui Sorin Grindenau, că social-democrații strâng semnături și pe niște liste care nu au niciun nume de candidat pe ele.

„Sugerez o tactică ce nu este la vedere, adică de obicei, când se întâmplă așa ceva, se strâng semnături pentru un candidat surpriză sau pentru un candidat pe care ei ar vrea să-l ajute, asta se întâmplă.

Nu știu să fie ilegal, dar oricum, este o stratagemă, asta se poate vedea clar, care poate avantaja doar PSD, pentru că este stratagema lor.”, a declarat candidatul PNL pentru RFI.

