Ciprian Ciucu: În București, poluarea a rămas, nu este cu nimic mai mică. Dacă nu se acționează integrat, nu se face nimic. Garda de Mediu este esențială în Capitală (VIDEO)

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a vorbit despre calitatea aerului din Capitală, miercuri, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, și s-a arătat de părere că poluarea nu a scăzut deloc. În acest context, edilul a pledat pentru acțiuni integrate și a explicat că Garda de Mediu un rol esențial în București.

Anterior avusese o intervenție și Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, care a oferit o explicație uluitoare pe fondul anchetei Bloomberg pe tema scurgerilor de metan din România.

Ce a spus Ciprian Ciucu, pe B1 TV, despre poluarea din București

„Din punctul meu de vedere, Garda de Mediu este esențială în București. Dacă oamenii aceștia nu aveau aparate ca să măsoare, ce să facă? Eu vă spun, la nivel de București, am vrut să lucrez cu ei ca să confiscăm mașini care cară moloz – apropo, aseară am confiscat încă una, cred că am ajuns la 20 de când sunt primar. Atât dezvoltatorii imobiliari, cât și oamenii care își renovează în casă sună pe OLX și vin, dar deja foarte puțini la mine, în Sectorul 6, că se știe că se confiscă mașina direct. Am vrut să lucrăm cu Garda de Mediu – 10 oameni în București, despre ce vorbim!? Sunt ca și cum nu sunt, nu mai vorbesc că ar trebui să lucreze 24 de ore din 24, 7 din 7. În acest context, în București, poluarea a rămas, nu este cu nimic mai mică”, a declarat primarul Sectorului 6, care l-a lăudat pe Octavian Berceanu pentru că „s-a implicat” și „a fost pe teren”.

Ciprian Ciucu spune că este nevoie să se acționeze integrat pentru reducerea poluării în Capitală.

„Sunt lucruri atât de complexe încât dacă nu se acționează integrat, nu se face nimic. Vă dau un exemplu foarte simplu. Cineva zice, `domne, haide să nu mai avem poluare cu microparticule care vin din praf`. Toate mașinile parchează pe spațiul verde sau unde apucă – în Sectorul 6 nu mai parchează pe unde apucă pentru că am mărit de trei ori amenzile și se știe acest lucru. Eu zic, hai să facem parcări – nu poți să faci parcări pentru că nu ai teren și dacă te duci să faci în grădina blocului, unde ei și-au făcut deja de fapt parcări, și-au pus niște pietriși și parchează pe pământ și pe noroi, cadastrul nu îți va da voie să îl transformi din „maro”, nu mai e verde, ca să faci o parcare civilizată. (…) Hai să ieșim din ipocrizie, hai să vedem ce vrem. Vrem calitatea aerului – păi, dacă ăsta intră acolo cu mașina, și nu intră unu, intră mii în București, dă o ploaie, iese cu noroi de acolo, dă soarele, se transformă în microparticule, praful din aer ajunge în plămânii noștri. Hai să ieșim din ipocrizie, ori așa, ori așa”, a mai afirmat edilul.