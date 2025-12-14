Ciprian Ciucu, noul primar general, încearcă să se apropie de USR, partid care deține cei mai multe mandate în . El face apel la responsabilitate în coaliție și se opune scoaterii partidului condus de Dominic Fritz de la guvernare.

Ciprian Ciucu încearcă o apropiere de USR

Ales cu cel mai mic număr de voturi, din pentru funcția de primar general la București, Ciprian Ciucu, încearcă o apropiere de USR. Noul edil al Capitalei că un eventual viitor mandat va depinde de relația cu această formațiune. Drept urmare, dacă în campania electorală acuza USR și pe Cătălin Drulă, candidatul partidului, de o înțelegere cu Daniel Băluță și PSD, după alegeri și-a schimbat poziția.

„Din punctul meu de vedere, cred că ar fi un moment în care oamenii să… Mă refer la partidele din coaliţie, la PSD, la USR, să înceapă să se comporte responsabil. Pentru că s-au acutizat, şi din cauza campaniei, dar şi nu doar din cauza campaniei, s-au acutizat acuzaţiile, scandalurile, provocările dintre ei. Fiecare îşi trimite obuze permanent şi noi, liberalii, ne uităm cum trec pe deasupra noastră şi dau unii în alţii. Nu vrem ca să fim…”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi 24.

Acum, Ciucu militează pentru o apropiere de formațiunea condusă de Dominic Fritz. El spune că partidele din coaliție ar trebui să se comporte responsabil și să nu se mai acuze reciproc. Mai mult, spune că ar fi o idee proastă scoaterea USR din guvern. PNL a mai făcut acest lucru, în 2021, când s-a aliat cu PSD. A urmat o guvernare dezastruasă PNL-PSD, care a adus în situația actuală de criză fiscal-bugetară.

„Eu, personal, nu cred că este deloc o idee bună. E o idee foarte, foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare. Nu o să susţin acest lucru, ca să fie foarte clar. Nu cred că este o idee bună ca PSD să plece de la guvernare, avem un protocol semnat, cu nişte angajamente pe care inclusiv PSD le-a luat, şi trebuie să-l punem în aplicare, să continue reformele anunţate de domnul Bolojan”, a mai spus Ciucu.

Ciucu încearcă să facă pe mediatorul

Primarul general Ciprian Ciucu adoptă o poziție de mediator, amintind că nu mai este multă vreme până când PSD va prelua guvernare, în 2027. În opinia sa, atitudinea social-democraților care se opun politicii de austeritate a guvernului Bolojan și a măsurilor îndreptate împotriva cetățenilor nu ar fi cea mai corectă.

„Nu mai e chiar foarte, foarte mult timp până când domnul Grindeanu sau un alt PSD-ist, conform protocolului, va asuma poziţia de prim-ministru. Dar cred că le face rău acest mod de a face politică. Ziua vii la discuţii în coaliţie, iar seara te duci pe televizor şi ataci în toate părţile”, a mai spus Ciucu.

El crede că cetățenii sunt bulversați și nu mai înțeleg nimic din genul acesta de politică. El se dă ca exemplu și spune că ar fi dus o campanie curată, vorbind doar despre ce a făcut și ce intenționează să facă.

„Oamenii ce mai înţeleg? Chiar nu au înţeles nimic? Uite, exemplul meu. Mi-am dus o campanie curată, fără atacuri la nimeni, vorbind doar despre ce am făcut şi ce vreau să fac”, a adăugat primarul general.

Ciprian Ciucu, campanie centrată pe teama de dușmanul din afară

Deși susține că a avut o , în realitate lucrurile stau un pic altfel. Cel puțin în ultimele zile, înainte de alegeri, Ciprian Ciucu a căutat să mobilizeze alegătorii de dreapta și pro-europeni invocând pericolul suveranist și pesedist. În mai toate ieșirile publice a căutat să mobilizeze alegătorii, cerând un vot util împotriva „dușmanului” de la PSD și de la AUR

Apelurile sale la mobilizare nu au avut nici un succes, dacă avem în vedere participarea foarte redusă la vot, cea mai mică din istoria alegerilor locale într-un sigur tur. Mai mult, Ciprian Ciucu a înregistrat cel mai mic număr de voturi, reușind să bată chiar recordul deținut, anterior de Gabriela Firea.

Conforma datelor AEP, la alegerile din 7 decembrie și-au exertictat dreptul la vot un număr de 589.918 de alegători bucureșteni. dintr-un total de 1,803,728. În procente, se traduce în 32,71%. Candidatul PNL a obținut doar 211.562 voturi din totalul celor exprimate. Practic, noul reprezintă doar 11,7% din alegătorii bucureșteni.

Prin comparație, în 2016, Gabriela Firea a ieșit primar general cu 246.553 de voturi, din 595.822 exprimat, la un total de 1.793.263 de votanți înregistrați.