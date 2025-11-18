B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu: „Parcul Herăstrău merită mai mult!”

Ciprian Ciucu: „Parcul Herăstrău merită mai mult!”

B1.ro
18 nov. 2025, 11:43
Ciprian Ciucu: „Parcul Herăstrău merită mai mult!”
+ 13 poze | Vezi galeria
Unul dintre cele mai importante proiecte ale lui Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, este reabilitarea Parcului Herăstrău.

Unul dintre cele mai importante proiecte ale lui Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, este reabilitarea Parcului Herăstrău. „Parcul Herăstrău merită mai mult. Este emblema Bucureștiului, cel mai mare parc din Capitală și una dintre cele mai populare destinații pentru relaxare, sport și agrement”, spune Ciprian Ciucu, care descrie actuala stare a parcului drept nedemnă de un oraș european.

„Herăstrăul a rămas un loc pitoresc, dar are nevoie să fie pus la punct. Acum arată rău. Podul, chiar și vaporașele care traversează lacul, sunt vechi, neîntreținute. Oamenii trec peste imaginea dezolantă și se bucură de natură, de culorile superbe oferite de toamnă. Am de gând să-i redau strălucirea de odinioară”, a subliniat într-o postare candidatul la Primăria Capitalei.

Pentru Ciucu reabilitarea Herăstrăului înseamnă și respect pentru istoria locului. „Parcul a fost gândit de arhitecții Ernest Pinard și Friedrich Rebhuhn, arhitect peisagist german care a lucrat în Anglia, Franța și Elveția. Stabilit în România în 1910, Rebhuhn a devenit șeful secției horticole din București, a amenajat Parcul Cișmigiu și, în 1922, a ajutat-o pe Regina Maria să organizeze grădinile palatului”, a declarat candidatul la primăria Capitalei.

Ciucu a subliniat că are deja experiență în reabilitarea unor obiective majore de acest fel, având în vedere că a demarat lucrări ample la Parcul Lacul Morii din Sectorul 6, un parc de dimensiunea Herăstrăului, unde se lucrează deja la amenajarea insulei.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

„Material Promovat de PNL București”

Tags:
Citește și...
Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)
Politică
Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)
Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
Politică
Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe (VIDEO)
Cătălin Drulă nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre sondaje
Politică
Cătălin Drulă nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre sondaje
Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
Politică
Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
Nicușor Dan l-a dat afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
Politică
Nicușor Dan l-a dat afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
Ilie Bolojan nu se lasă. Pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor, din culisele Coaliției
Politică
Ilie Bolojan nu se lasă. Pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor, din culisele Coaliției
Surse: Nicușor Dan are marți o ultimă negociere cu magistrații. În lipsa unui acord, ar urma să nu se mai facă nicio concesie în privința pensiilor și să fie păstrată reforma în forma sa inițială
Politică
Surse: Nicușor Dan are marți o ultimă negociere cu magistrații. În lipsa unui acord, ar urma să nu se mai facă nicio concesie în privința pensiilor și să fie păstrată reforma în forma sa inițială
Cum a marcat Mara Bănică trei ani de la moartea tatălui său: „Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”
Politică
Cum a marcat Mara Bănică trei ani de la moartea tatălui său: „Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”
Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
Politică
Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”
Ultima oră
13:52 - Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
13:42 - ANM: Ce surprize pregătește începutul de iarnă. Află cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae
13:28 - Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)
13:24 - De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
13:07 - Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
Catalin Drula
12:46 - Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe (VIDEO)
12:44 - Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
12:34 - Sfântul Mucenic Platon este prăznuit pe 18 noiembrie. Află cine a fost, de ce este cinstit și cum te poți ruga lui
12:17 - Ivan: Am cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil (VIDEO)
12:10 - Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”