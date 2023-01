Continuă războiul acuzațiilor reciproce în cazul tragediei de la Lacul Morii. Ciprian Ciucu: „De ce nu au apelat cei de la ASPA la Poliția Locală a Municipiului București?” (VIDEO)

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a evitat să răspundă la întrebarea adresată în emisiunea Actualitatea, de Tudor Mușat de ce nu a cerut competențe și nu a organizat Poliția Locală astfel încât să verifice proprietățile unde sunt adăpostiți câinii iar ulterior lăsați liberi în apropiere de zona Lacului Morii. Edilul a continuat în schimb să dea vina pe ASPA, fără să recunoască vreun rol al Poliției Locale. Mai mult, Ciprian Ciucu a arătat cu degetul către Poliția Locală a Municipiului București și chiar către MAI:

“Pornind de la premisa că Poliția Locală nu și-a făcut treaba, am documente în care am toată interacțiunea cu ASPA. Principala politică la nivel de atribuții pe acest domeniu este chiar Poliția Locală a Municipiului București, chiar colegii celor de la ASPA. Să pornim de la premisa că Poliția Locală a Sectorului 6 nu și-ar fi făcut treaba, de ce nu au apelat la Poliția Locală a Municipiului București? De ce nu au făcut un comandament, de ce nu au implicat Poliția Animalelor, dacă problema era atât de mare, de ce nu au chemat Poliția MAI, care au și ei atribuții. De ce? Pentru că nu au avut interesul să îi ia de pe străzi”.

Ciprian Ciucu nu a fost de acord când i s-a atras atenția că fiecare instituție are o parte de vină și este absolut toxic ca oricare dintre părți să nu recunoască acea responsabilitate pe care o are. Ciprian Ciucu a continuat să direcționeze responsabilitatea către ASPA.

„Este toxic ca o instituție care are toate competențele legale, bugetul, tot ce are nevoie să arate cu degetul către Poliția Locală, asta nu e toxic? De ce celelalte instituții specializate…asta nu e toxic? E toxic numai când noi ne apărăm”.

Edilul a încercat să compare problema câinilor fără stăpân cu problemele RADET:

„Ca RADET să poată să furnizeze energie termică și apă caldă avem nevoie de investiții, echipament și niște politici asumate. Nu puteți să dați vina pe Poliția Locală că nu merge termoficarea în București pentru că nu a intervenit la o avarie să mute cuiva mașina ca să poată să intervină Termoenergetica”.

Pe de altă parte jurnalistul Tudor Mușat i-a atras atenția primarului Ciprian Ciucu că dacă Poliția Locală are atribuția să facă asta și nu a îndeplinit această atribuție atunci are o parte din vină.

Ciprian Ciucu a mai precizat că Poliția Locală a Sectorului 6 a făcut 96 de sesizări, 13 soluționate parțial. La 11 ASPA s-a prezentat și nu ar fi prins nimic, iar la 74 nu ar fi răspuns.

„Poliția Locală asistă și a asistat ASPA, Poliția Locală se ocupă de o arie foarte largă de competențe, de la comerț neautorizat, disciplină în construcție, mediu, ordine publică, să ducă copii în siguranță la școli, sunt nenumărate.

Comparăm această instituție care face o mulțime de lucruri cu ce? Cu o instituție care are un obiect și o misiune legală să facă niște lucruri.

Poliția locală nu are competență legală pentru a verifica microciparea, nu are acces la baza de date cu microciparea, dacă ar fi avut competențe ar fi avut acces și nu are aparate care să verifice microciparea, această manipulare a fost permanent întreținută pe rețelele de socializare”, a mai spus Ciprian Ciucu.