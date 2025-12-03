Ciprian Ciucu spune că „simte” o coordonare între Cătălin Drulă și Daniel Băluță cei doi contracandidați ai săi la . El nu exclude o înțelegere între cei doi pentru a-l bloca.

Ce „simte” Ciprian Ciucu

Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Generală nu exclude o înțelegere între contracandidații săi Daniel Băluță și Cătălin Drulă. În susținerea opiniei sale, Ciprian Ciucu aduce ca argument faptul, auzit din presă, că ar lucra cu același consultant cu care a lucrat și Marcel Ciolacu.

Primarul Sectorului 6 nu are alte dovezi, dar spune că „simte” o coordonare între cele două echipe de campanie. Mai mult, acuză faptul că Sorin Grindeanu încearcă să-l lipească de imaginea PSD.

„Simt o coordonare acolo. pentru că am înțeles din presă că fostul consilier de imagine sau consultant al domnului Ciolacu lucrează penru domnul Drulă. Văd un fel de lucrare aici și o coordonare. Astăzi domnul Grindeanu… după ce domnul Ciolacu a vrut să mă dea la o parte de la negocierile din coaliție, a venit și a spus că a lucrat foarte bine cu mine. Tocmai ca să rupă din încrederea pe care o am să mă lipească de imaginea PSD”, a declarat Ciprian Ciucu.

Scenariul pe care îl prezintă candidatul PNL

Ciprian Ciucu susține că scopul acestei înțelegeri, dintre și Daniel Băluță este de a-l bloca pe el la alegerile din 7 decembrie. El insistă că obiectivul urmărit ar fi ca viitorul primar general să nu fie suveranist sau un social-democrat. Ciucu spune că și-ar fi dorit o relație mai bună cu USR și cu .

„Simt o coordonare între echipele de campanie PSD – Grindeanu – Băluță și USR – Drulă. Este păcat pentru că miza este să nu lăsăm Capitala României pe mâinile extremiștilor incompetenți sau a PSD. Mi-aș fi dorit să avem o relație mult mai apropiată cu colegii de la USR, cu domnul președinte Nicușor Dan”, a spus candidatul PNL.

Ciucu susține că PNL și USR ar avea nevoie unii de alții, așa cum ar avea nevoie și de stabilitate. El se arată convins, însă, că există o coordonare între PSD și USR pentru a-l ajuta pe Daniel Băluță să ajungă primar general.

„Avem nevoie unii de alții și de stabilitate. Și ce am primit în această campanie au fost multe exagerări, scoateri din context și regii. Este păcat și cred în această coordonare între PSD și USR la nivel electoral pentru ca eu să nu ajung primar general. Pentru că domnul Drulă știm că nu are șanse și să ajungă domnul Băluță primar general. Simt acest lucru și îmi pare rău să vă spun că așa este”, a mai spus Ciprian Ciucu.