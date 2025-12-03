B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 12:20
Cum a devenit Ciprian Ciucu ținta atacurilor PSD, AUR și USR, pe măsură ce a reușit să unească mai multe forțele de dreapta în jurul său
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ciprian Ciucu coalizează forțele de dreapta pentru a împiedica fragmentarea votului
  2. Drulă și USR minimizează pericolul extremist și fragmentează votul dreptei. Pericol pentru imaginea lui Nicușor Dan

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a reușit în ultimele zile să aducă alături de el mai multe forțe politice de centru-dreapta, în încercarea de a împiedica fragmentarea votului dreptei. Este și motivul pentru care acesta a devenit ținta unui atac concertat, spun analiștii politici. În opinia acestora, fragmentarea votului de dreapta va avantaja candidatul PSD și pe cel al AUR, lucru pe care Ciucu încearcă să-l împiedice. În schimb, USR și candidatul lor, Cătălin Drulă, minimizează pericolul extremist, fapt ce se poate dovedi deosebit de periculos, mai consideră specialiștii.

Ciprian Ciucu coalizează forțele de dreapta pentru a împiedica fragmentarea votului

Ciprian Ciucu a primit susținerea partidului REPER, care a luat 7% la alegerile pentru Consiliul General al Capitalei de anul trecut, a partidului Forța Dreptei, care a fost în alianță cu USR la același alegeri, și a lui Vlad Gheorghe, un candidat cotat cu 3-4% în competiția pentru Primăria Capitalei din acest an.

Aceste mutări din ultimele zile au făcut ca Ciucu să devină singurul candidat de dreapta cu șanse să-i învingă pe contracandidații de la PSD și AUR, spun analiștii politici. Și tocmai din acest motiv, mai explică ei, Ciucu a devenit ținta atacurilor venite dinspre AUR, PSD și USR.

Analiștii mai remarcă faptul că liderul PSD, Sorin Grindeanu, încearcă să resusciteze campania lui Cătălin Drulă, anunțând că „adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă”. În opinia lor, PSD caută astfel să fragmenteze cât mai mult voturile de centru-dreapta, în avantajul direct al candidatului PSD, Daniel Băluță.

„Jocul lui Grindeanu, pasele pe care le-a făcut cu Drulă, confirmă că PSD simte un vânt rece și încearcă să îl crească, să polarizeze cu Drulă, doar pentru a-l ține în cursă și pentru ca acesta să mai ia niște voturi de la Ciucu”, consideră analistul politic Cristian Hrițuc.

Drulă și USR minimizează pericolul extremist și fragmentează votul dreptei. Pericol pentru imaginea lui Nicușor Dan

În schimb, USR și candidatul Cătălin Drulă minimizează pericolul extremismului în Capitală, spunând că Anca Alexandrescu oricum n-are șanse să câștige, și-l atacă pe Ciprian Ciucu, afectând șansele de coeziune a dreptei.

Însă tocmai ignorarea pericolului extremist a dus la explozia electorală din 2024, e de părere economistul Andrei Caramitru, fost membru USR: „Ancutza AUR e acolo cu șansă foarte bună … E rău să dai sondaje fake ca să anesteziezi societatea, care crede așa că totul e ok – se întâmplă ca anul trecut când, după, ne șocăm că iese haos cu rezultatul. E bine să știm realitatea”.

Analiștii politici mai remarcă faptul că eșecul lui Cătălin Drulă, clasat pe locul 4 în sondaje, va afecta grav imaginea președintelui Nicușor Dan.

„Drulă este prea în spate și se menține pe această poziție de prea mult timp ca să mai creadă cineva că poate produce vreo explozie”, spune Cristian Hrițuc.

Cu toate acestea, liderii USR, mai ales Vlad Voiculescu, șeful de la București, nu pare deloc îngrijorat de aceste efecte, ci pare mai preocupat să-și păstreze funcția și să nu fie acuzat că nu l-a susținut suficient pe Cătălin Drulă.

