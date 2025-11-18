B1 Inregistrari!
Ciucu: Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR!

B1.ro
18 nov. 2025, 20:09
Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR, alăturându-se oficial comunității din Sectorul 3 care luptă pentru protejarea unuia dintre cele mai importante spații verzi ale Bucureștiului.

Ciprian Ciucu subliniază că lupta pentru parc este departe de a fi pierdută și că Primarul General are obligația morală și instituțională de a prelua această bătălie.

„Vocea comunității este literă de lege pentru Primarul General. Lupta pentru acest important parc al Bucureștiului nu este pierdută și niciun efort nu trebuie precupețit pentru a salva ceea ce mai este de salvat”, a declarat acesta.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

El arată că singurul motiv pentru care, până acum, nu au apărut dezvoltări imobiliare pe terenul din interiorul parcului este mobilizarea exemplară a comunității locale. „Faptul că încă nu au apărut dezvoltări imobiliare în parc este doar meritul oamenilor care s-au organizat și și-au apărat parcul smuls, prin combinații avocățești, din patrimoniul verde al Bucureștiului”, a afirmat candidatul la Primăria Capitalei.

Potrivit acestuia, sfidarea celor care au pus mâna pe aproape 12 hectare de parc continuă, iar presiunile asupra celor care apără zona verde sunt tot mai mari. Ciucu vorbește despre tăieri ilegale de arbori și despre intimidarea locuitorilor care reacționează: „Tăierile ilegale sunt la ordinea zilei, iar cetățenii care își apără parcul unde au copilărit și unde ar dori să își crească copiii sunt amenințați și persiflați, pe fondul pasivității autorității locale”, a subliniat acesta.

În acest context, Ciprian Ciucu susține că Primăria Capitalei trebuie să își asume direct lupta în justiție pentru recuperarea terenului din Parcul IOR și, în același timp, să pregătească soluții administrative și urbanistice care să blocheze definitiv orice tentativă de construire.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

El propune două direcții concrete de acțiune: Finalizarea Planului Urbanistic General (PUG) și introducerea terenului în categoria zonelor neconstruibile, pentru a elimina orice ambiguitate privind regimul urbanistic al parcului și demararea unor studii de fezabilitate pentru parcele mai mici, astfel încât exproprierea să poată fi făcută etapizat, pe o perioadă mai lungă de timp, într-un mod sustenabil pentru bugetul municipalității. Ciucu arată că acest model a fost deja început în cazul Serelor militare din Prelungirea Ghencea.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

“Da, se poate”, a subliniat Ciprian Ciucu, care afirmă că experiența sa anterioară în gestionarea unor situații similare poate fi pusă în slujba Capitalei, cu condiția ca Primăria Generală să își asume clar rolul de apărător al spațiilor verzi și al interesului public.

