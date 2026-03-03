B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu definește obiectivele războiului din Orientul Mijlociu. Iranul trebuie împiedicat să obțină arma nucleară (VIDEO)

Băsescu definește obiectivele războiului din Orientul Mijlociu. Iranul trebuie împiedicat să obțină arma nucleară (VIDEO)

Adrian Teampău
03 mart. 2026, 22:13
Băsescu definește obiectivele războiului din Orientul Mijlociu. Iranul trebuie împiedicat să obțină arma nucleară (VIDEO)
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE
Cuprins
  1. Donald Trump face o treabă necesară
  2. SUA au nevoie de ajutorul statelor europene

Donald Trump nu este un președinte a Statelor Unite în care să avem încredere, însă Iranul trebuie împiedicat să obțină arma nucleară. Fostul președinte Traian Băsescu crede că acest moment nu trebuie ratat pentru că altfel Teheranul va construi focoase nucleare într-un termen scurt.

Donald Trump face o treabă necesară

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că Donald Trump face o treabă necesară, de care profită întreaga lume occidentală. Iranul trebuie împiedicat să obțină armele nucleare, iar pentru aceasta necesară operațiunea militară din Orientul Mijlociu. Chiar dacă europenii nu sunt de acord cu modul în care au procedat Statele Unite, de succesul acestei acțiuni depinde și securitatea Europei

„Statele Unite fac o treabă care trebuia făcută, deposedează Iranul de capacitatea de a produce arme nucleare. Nu ne-a plăcut modul în care a inițiat activitatea. Nu ne place, nouă europenilor, că nu a negociat suficient, nu ne place că nu am avut mai multe runde de discuții cu Iranul. Sunt de acord cu toate acestea. Dar acum suntem în fața unei realități: SUA s-au angajat să facă o acțiune militară care să ducă la deposedarea Iranului de capacitarea de a produce arme nucleare. Este în interesul nostru? Categoric Da”, a explicat Traian Băsescu.

În opinia sa, aliații europeni trebuie să acorde SUA asistența de care are nevoie chiar dacă Trump nu este un președinte de încredere. El a precizat că Iranul a încercat să ocolească toate acordurile diplomatice și a continuat îmbnătățirea uraniului. Iar aesta este motivul pentru care s-a ajuns în actuala situație.

„Trebuie să sprijinim cu toate resursele ce face Trump acum și ne socotim pe urmă. Eu nu zic că nu trebuie să-i reproșăm. Trump este un președinte al Americii în care nu poți să ai încredere. Foarte bine, trebuei să-l tratăm ca atare, Dar acum face un lucru care trebuia făcut. S-a dovedit că prin negocieri nu se poate ajunge la o înțelegere cu Iranul. Au căutat să eludeze înțelegerile și au avansat în produccerea cantităților de uraniu pentru armele nucleare”, a subliniat Băsescu.

SUA au nevoie de ajutorul statelor europene

Fostul președinte a mai arătat că Statele Unite au nevoie de ajutorul europenilor, chiar dacă nu au recunoscut acest lucru. Potrivit spuselor sale, Donald Trump nu a luat în considerare mai multe aspecte, în momentul în care a declanșat operațiunea din Iran. Iar acum constată că nu le poate rezolva singur și are nevoie de ajutor.

„Aceasta este problema de fond. Modul cum va realiza Trump, faptul că nu și-a anunțat cei mai mari aliați, Regatul Unit. Franța, Germania, că va declanșa atacul… A făcut-o el cu Israelul. Va avea și se vede că are nevoie de noi. Are nevoie de baze aeriene ale țărilor din UE, are nevoie de suport logistic, are nevoie să aprovizioneze cu combustibil și aeronavele cisternă, dar le-a neglijat. Acum află pe unde suntem și la ce folosește Alianța. Se supără dacă găsește pe câte unul ca premierul spaniol care-l refuză”, a mai spus Traian Băsescu.

În opinia sa, șeful de la Casa Albă nu este îndreptățit să se supere, având în vedere atitudinea pe care a avut-o față de europeni. Chiar și așa, Iranul trebuie doborât. În cazul în care această operațiune militară va da greș, Teheranul va reuși, în cele din urmă, să construiască o bombă nucleară, pentru că nu va mai exista o altă acțiune de această amploare.

„Nu știu dacă e atât de îndreptățit să se supere, dar cert este că face un lucru care trebuia făcut. Dacă acum se ratează obiectivul de a deposeda Iranul de arma nucleară, Iranul va realiza bomba nucleară. O altă angajare de această dimensiune nu se va mai produce”, a comcluzionat Băsescu.

Tags:
Citește și...
Consecințele războiului din Orientul Mijlociu pentru Europa. La ce trebuie să ne așteptăm (VIDEO)
Politică
Consecințele războiului din Orientul Mijlociu pentru Europa. La ce trebuie să ne așteptăm (VIDEO)
Umbrela nucleară europeană va fi gestionată exclusiv de Franța. Explicațiile lui Traian Băsescu (VIDEO)
Politică
Umbrela nucleară europeană va fi gestionată exclusiv de Franța. Explicațiile lui Traian Băsescu (VIDEO)
Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)
Politică
Analiza lui Băsescu pe oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară. Care sunt avantajele și dezavantajele (VIDEO)
România este implicată în discuțiile privind noua umbrelă nucleară europeană (Surse)
Politică
România este implicată în discuțiile privind noua umbrelă nucleară europeană (Surse)
Mihai Dimian este oficial ministru al Educației. El a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Mihai Dimian este oficial ministru al Educației. El a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)
Politică
Noul ambasador al SUA își începe mandatul la București. Darryl Nirenberg a prezentat scrisorile de acreditare la Cotroceni (VIDEO)
CTP, despre propunerile la șefia Parchetelor: „Se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”
Politică
CTP, despre propunerile la șefia Parchetelor: „Se testează relația domnului Nicușor Dan – relație la care ne uităm de mult – cu PSD”
Sorin Grindeanu, audiat într-un dosar deschis de DNA. Marian Ceaușescu l-a prins pe șeful PSD la Curtea de Apel (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu, audiat într-un dosar deschis de DNA. Marian Ceaușescu l-a prins pe șeful PSD la Curtea de Apel (VIDEO)
Este aproape oficial. Vom avea cel mai întârziat buget după anul 2000. Ce spune Kelemen Hunor despre data când ar putea fi votat bugetul (VIDEO)
Politică
Este aproape oficial. Vom avea cel mai întârziat buget după anul 2000. Ce spune Kelemen Hunor despre data când ar putea fi votat bugetul (VIDEO)
Bani în plus pentru pensionari: Acord în Coaliție pentru ajutorul one-off. Ce a anunțat Kelemen Hunor (VIDEO)
Politică
Bani în plus pentru pensionari: Acord în Coaliție pentru ajutorul one-off. Ce a anunțat Kelemen Hunor (VIDEO)
Ultima oră
00:11 - Adevărul despre aplicațiile de dating. De ce „match-ul perfect” e o iluzie și cum găsești, de fapt, un partener
00:00 - Rapidistul Kader Keita, reținut pentru 24 de ore. Fotbalistul a provocat un accident rutier și a părăsit locul faptei. Reacția clubului (Foto)
23:57 - Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
23:54 - Doi bărbați trimiși în judecată pentru cruzime față de animale în județul Sibiu. Ce riscă inculpații acuzați de uciderea și rănirea câinilor
23:21 - Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, noi acuzații în instanță: Marius Borg Høiby și-a recunoscut faptele
23:19 - Război în Orientul Mijlociu. Consulatul SUA din Dubai lovit de o dronă iraniană (VIDEO)
23:19 - Un șofer de ambulanță din Italia, acuzat de crime multiple. Cum au ajuns procurorii la ipoteza unor crime în serie
23:08 - Teoriile conspirației iau amploare în România. Ceața misterioasă, vaccinurile și scenariile apocaliptice care alimentează panica
22:57 - Consecințele războiului din Orientul Mijlociu pentru Europa. La ce trebuie să ne așteptăm (VIDEO)
22:36 - Umbrela nucleară europeană va fi gestionată exclusiv de Franța. Explicațiile lui Traian Băsescu (VIDEO)