Donald Trump nu este un președinte a Statelor Unite în care să avem încredere, însă trebuie împiedicat să obțină arma nucleară. Fostul președinte Traian Băsescu crede că acest moment nu trebuie ratat pentru că altfel Teheranul va construi focoase nucleare într-un termen scurt.

Donald Trump face o treabă necesară

al României, , consideră că Donald Trump face o treabă necesară, de care profită întreaga lume occidentală. Iranul trebuie împiedicat să obțină armele nucleare, iar pentru aceasta necesară operațiunea militară din Orientul Mijlociu. Chiar dacă europenii nu sunt de acord cu modul în care au procedat Statele Unite, de succesul acestei acțiuni depinde și securitatea Europei

„Statele Unite fac o treabă care trebuia făcută, deposedează Iranul de capacitatea de a produce arme nucleare. Nu ne-a plăcut modul în care a inițiat activitatea. Nu ne place, nouă europenilor, că nu a negociat suficient, nu ne place că nu am avut mai multe runde de discuții cu Iranul. Sunt de acord cu toate acestea. Dar acum suntem în fața unei realități: SUA s-au angajat să facă o acțiune militară care să ducă la deposedarea Iranului de capacitarea de a produce arme nucleare. Este în interesul nostru? Categoric Da”, a explicat Traian Băsescu.

În opinia sa, aliații europeni trebuie să acorde SUA asistența de care are nevoie chiar dacă Trump nu este un președinte de încredere. El a precizat că Iranul a încercat să ocolească toate acordurile diplomatice și a continuat îmbnătățirea uraniului. Iar aesta este motivul pentru care s-a ajuns în actuala situație.

„Trebuie să sprijinim cu toate resursele ce face Trump acum și ne socotim pe urmă. Eu nu zic că nu trebuie să-i reproșăm. Trump este un președinte al Americii în care nu poți să ai încredere. Foarte bine, trebuei să-l tratăm ca atare, Dar acum face un lucru care trebuia făcut. S-a dovedit că prin negocieri nu se poate ajunge la o înțelegere cu Iranul. Au căutat să eludeze înțelegerile și au avansat în produccerea cantităților de uraniu pentru armele nucleare”, a subliniat Băsescu.

SUA au nevoie de ajutorul statelor europene

Fostul președinte a mai arătat că Statele Unite au nevoie de ajutorul europenilor, chiar dacă nu au recunoscut acest lucru. Potrivit spuselor sale, Donald Trump nu a luat în considerare mai multe aspecte, în momentul în care a declanșat operațiunea din Iran. Iar acum constată că nu le poate rezolva singur și are nevoie de ajutor.

„Aceasta este problema de fond. Modul cum va realiza Trump, faptul că nu și-a anunțat cei mai mari aliați, Regatul Unit. Franța, Germania, că va declanșa atacul… A făcut-o el cu Israelul. Va avea și se vede că are nevoie de noi. Are nevoie de baze aeriene ale țărilor din UE, are nevoie de suport logistic, are nevoie să aprovizioneze cu combustibil și aeronavele cisternă, dar le-a neglijat. Acum află pe unde suntem și la ce folosește Alianța. Se supără dacă găsește pe câte unul ca premierul spaniol care-l refuză”, a mai spus Traian Băsescu.

În opinia sa, șeful de la Casa Albă nu este îndreptățit să se supere, având în vedere atitudinea pe care a avut-o față de europeni. Chiar și așa, Iranul trebuie doborât. În cazul în care această operațiune militară va da greș, Teheranul va reuși, în cele din urmă, să construiască o , pentru că nu va mai exista o altă acțiune de această amploare.

„Nu știu dacă e atât de îndreptățit să se supere, dar cert este că face un lucru care trebuia făcut. Dacă acum se ratează obiectivul de a deposeda Iranul de arma nucleară, Iranul va realiza bomba nucleară. O altă angajare de această dimensiune nu se va mai produce”, a comcluzionat Băsescu.