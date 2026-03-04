Avocatul Poporului, Renate Weber, urmează să sesizeze Curtea Constituțională (CCR) cu privire la Ordonanța de Urgență ce prevede reducerea cu 10% a posturilor din administrația publică. Oficial, aceasta s-a limitat la a spune doar că „deocamdată Ordonanța este în analiza noastră”. De precizat că mandatul Renatei Weber în fruntea instituției a expirat încă din 2024.

Reducerile de posturi, atacate la CCR?

Avocatul Poporului urmează să sesizeze CCR cu privire la Ordonanța de Urgență a Guvernului Bolojan care vizează și care include cu 10% a posturilor din primării și consilii județene, spun sursele

„Deocamdată Ordonanța este în analiza noastră. Când vom lua o decizie, ea va fi adusă la cunoștința publicului”, a transmis Renate Weber.

Sursele citate mai spun că aceasta a avut, săptămâna trecută, o întâlnire cu Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Renate Weber a evitat să răspundă punctual dacă într-adevăr a avut loc această întâlnire: „Niciodată nu am discutat chestiuni care țin de îndeplinirea atribuțiilor Avocatului Poporului cu cineva din lumea politică. Deci nici acum. Nici cu domnul Grindeanu, nici cu altcineva”.

Ce prevede reforma administrației

Reforma în cauză vizează tăierea a 10% din cheltuielile de personal, prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare, în instituțiile birocratice – ministere, primării și prefecturi.

„Se propune la nivel central și la nivel local o reducere semnificativă a numărului de membri în cabinetele demnitarilor, de la prim-ministru până la subsecretar de stat, la toate cabinetele aleșilor locali, de la primarul și președintele consiliului județean și primarul municipiului reședință de județ și prefect, până la viceprimarii de comună. Astăzi un ministru are dreptul la 4 consilieri în cabinet. După aprobarea ordonanței, numărul se reduce la 3”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR).