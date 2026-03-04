B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 12:18
Studentul Radu Miruță a mers la mare cu PSD. Cum explică ministrul Apărării
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
  1. Ciprian Florescu: Miruță a semnat adeziunea și eu i-am dat recomandarea
  2. Miruță: Am semnat mai multe documente când am mers la mare cu PSD

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a venit cu explicații după ce Gândul a publicat o fișă de primire în PSD în care apare numele său. „Precizez fără echivoc: nu mi-am exprimat niciodată consimțământul pentru a deveni membru al acestui partid”, a transmis Miruță.

Ciprian Florescu: Miruță a semnat adeziunea și eu i-am dat recomandarea

Gândul a publicat o fișă de primire în PSD în care apare numele lui Radu Miruță. Documentul nu atestă adeziunea propriu-zisă, despre asta vorbind doar Ciprian Florescu, secretarul PSD Gorj de la acea vreme.

„În 2011-2012 m-a sunat tatăl domnului Miruță, domnul judecător cu care mă cunoscusem pentru că eu, la vremea respectivă, mă ocupam de numărătoarea paralelă la PSD Gorj, iar dumnealui a fost președintele Biroului Electoral Județean.

Ne-am cunoscut, ne-am apreciat… m-a sunat într-o zi și mi-a zis că ar vrea și băiatul său să facă politică și i-am zis că «da, cu mare bucurie, îl aștept la organizație». A venit, a semnat adeziunea și eu i-am dat recomandarea!”, a declarat Ciprian Florescu, pentru Gândul.

De asemenea, la finele lunii ianuarie, fostul premier Victor Ponta a susținut, tot pentru Gândul, că Radu Miruță a fost membru PSD „când am condus eu partidul”. USR a respins atunci afirmația ca fiind „falsă”, menită „să murdărească, să continue o campanie de denigrare împotriva ministrului USR al Apărării”.

Miruță: Am semnat mai multe documente când am mers la mare cu PSD

Acum, ministrul Radu Miruță spune că el nu și-a dat niciodată acordul pentru a intra în PSD.

„Da, datele din document îmi aparțin. Da, respectivele date erau disponibile la căminul facultății. Da, acolo am semnat mai multe documente cand am mers la mare cu PSD, organizati de administratia caminului ca sef de palier al caminului facultății, neavand niciunul dintre noi vreo treaba cu politica la acea vreme.

Daca PSD, condus la acel moment de dl Ponta, a utilizat datele studenților pe care i-a plimbat la mare pentru a-și crește numărul de membri, atunci cred că domnul Ponta trebuie să explice cum și de ce s-a procedat astfel.

Care ar fi fost logica sa ma fi inscris si sa nu activez absolut nimic? Nici inainte, nici dupa mersul cu gasca de la Electronica, gratis si studențește, un week-end la mare?!

Cand am decis sa ma implic politic, am completat adeziune, am creat filiale, echipe si am ajuns parlamentar. Am spus in repetate rânduri – sa faci politica ar trebui sa fie ceva onorabil.

Ce mi se pare aiuritor nu e doar fake ul cu ce as fi semnat acum 21 de ani, ci ca un fost presedinte de partid prezintă lucrurile ca și cum ar fi fost o rușine sa fii membru al acelui partid. Jenant atac. (…)

Precizez fără echivoc: nu mi-am exprimat niciodată consimțământul pentru a deveni membru al acestui partid. In acelasi timp ii respect pe cei care cred in PSD si nu consider o rusine faptul ca ei sunt membri”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

Acesta a precizat apoi că dacă unii din PSD vor să facă guvern cu AUR, n-au decât să-și asume asta, dar „să nu mai încerce atacuri josnice ca poate, poate obosim”.

