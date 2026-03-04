Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat că va fi destul de greu pentru România să facă investiții și prin PNRR, și prin programul „Anghel Saligny” și, în același timp, să se păstreze în ținta de . Pe de altă parte, acesta a afirmat că dacă „dacă reușim să stăpânim , cu siguranță o să intrăm în traiectorie de creștere economică, care poate să dureze chiar și 10 ani”.

Ce spune Tanczos Barna despre inflație

„Inflația, poate… Dacă cresc prețurile la resursele energetice, cu siguranță o să aibă un impact și pe inflație. Eu sper în continuare să fie doar un efect de moment și în câteva zile, o săptămână, două, lucrurile să se reașeze, altfel, nu doar România, toată lumea o să aibă de suferit și nu-și dorește nimeni. (…) Singura soluție este ca această criză, acest război, că este război de-a dreptul, să se termine cât se poate de repede”, a declarat Tanczos Barna, la

Acesta a mai afirmat că „economia în România este o economie rezilientă”, care „a rezistat la foarte multe șocuri” și e „foarte important este să rezistăm șocului inflaționist”.

„Conform estimărilor BNR, inflația trebuie să scade la 4% undeva în luna iulie. Dacă reușim acest lucru și dacă reușim să stăpânim efectul inflaționalist, cu siguranță o să intrăm în traiectorie de creștere economică, care poate să dureze chiar și 10 ani.

Dacă, desigur, există acest dacă pe plan internațional, eram obișnuiți să nu avem surprize de genul acesta. Deși nu mai există niciun conflict care să mocnească. Nu mai avem de unde să avem surprize”, a mai spus vicepremierul, la

Tanczos Barna, despre investiții și deficitul bugetar

Întrebat dacă programul „Anghel Saligny”, așa cum este acum, mai poate fi implementat, vicepremierul a răspuns că în coaliție încă sunt neînțelegeri pe suma în sine, dar s-au făcut progrese zilele acestea în negocieri: „Noi credem că este nevoie de o sumă mai mare. Nu vreau să intru neapărat în cifre acum. Am pornit de la o sumă care era inacceptabilă”.

„Anghel Saligny este un program finanțat din Fondul Național. În același timp, recunosc că anul acesta avem un vârf de investiții din PNRR. Și atunci, cele două sunt greu de așezat într-un peisaj bugetar în care se respectă și deficitul de 6,2%. Dar trebuie să găsim o soluție.

PNRR-ul este o prioritate zero. Până în august programul trebuie închis, investițiile trebuie făcute, reformele trebuie implementate și în același timp, dar în acelaşi timp nu putem să neglijăm sau nu putem suspendăm practic un program național care este atât de important”, a mai afirmat Tanczos Barna.