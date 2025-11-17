B1 Inregistrari!
Politică

Ciucu îl întrece pe Băluță în sondajul AtlasIntel

Adrian A
17 nov. 2025, 11:35
Sursa Foto: facebook - Ciprian Ciucu

O nouă cercetare sociologică semnată de AtlasIntel confirmă dinamica alegerilor pentru Primăria Capitalei. Conform sondajului, Ciprian Ciucu conduce cu 19,2%, iar Daniel Băluță se situează pe locul doi, cu 18,6%. Este cea mai slabă măsurătoare pentru candidatul PSD, față de scorurile indicate de alte institute precum Avangarde sau CURS.

O surpriză este dată de scorul Ancăi Alexandrescu (17,9%), situată pe locul patru. Ascensiunea acesteia, este explicată de analiști prin mobilizarea electoratului AUR.

Pentru Ciprian Ciucu, este al treilea sondaj în care apare în poziția de lider — o schimbare notabilă într-o perioadă dominată anterior de măsurători favorabile lui Băluță. Șansele primarului sectorului 6 par, însă, mai mari decât rezultatul propriu-zis al sondajului, având în vedere ponderea electoratului de dreapta în totalul intențiilor de vot.

Astfel, potrivit cercetării, PSD se situează la 18,1% în zona de stânga, polul de centru-dreapta (PNL–USR–independenți) urcă la 47%, iar curentul extremist ajunge la 21,2%. Practic, dacă bazinul de dreapta se va alinia în spatele lui Ciprian Ciucu, acesta va câștiga detașat Primăria Capitalei.

