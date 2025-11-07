B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)

Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)

Ana Maria
07 nov. 2025, 23:38
Ciprian Ciucu: Am ajuns la circa 80 de spații de joacă care au fost refăcute ori construite. Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară (VIDEO)
Sursa foto: Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Cum descriu locuitorii schimbarea zonei
  2. Cum s-au desfășurat lucrările din Parcul Liniei
  3. Câte locuri de joacă au fost construite ori refăcute în Sectorul 6
  4. De ce este important Parcul Liniei pentru București

Ciprian Ciucu,primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a precizat într-un clip publicat pe pagina sa de Facebook, că, în acest moment, în Sectorul 6 aproximativ 80 de locuri de joacă au fost construite de la zero ori au fost refăcute. Printre acestea se numără și Parcul Liniei, care cuprinde numeroase locuri de joacă pentru copii de toate vârstele.

Puțini își mai amintesc cum arăta zona unde se află, astăzi, Parcul Liniei din Sectorul 6. Înainte de transformarea spectaculoasă, spațiul era doar o cale ferată dezafectată, uitată de autorități timp de aproape două decenii. Vegetație sălbatică, mormane de deșeuri și un teren abandonat defineau locul care, astăzi, atrage mii de oameni.

Fosta infrastructură industrială a fost convertită într-un parc modern, plin de alei, spații verzi și locuri de joacă pentru copii. Astăzi, Parcul Liniei este considerat una dintre cele mai ample transformări urbane realizate în București după Revoluție.

Cum descriu locuitorii schimbarea zonei

Un locuitor al Sectorului 6 își amintește că zona era o adevărată problemă pentru comunitate, atât vizual, cât și ecologic.

“Înainte era abandonat, era plin de gunoaie. Dintr-o bombă ecologică care polua zona, a fost transformată într-o zonă verde care hrănește zona cu oxigen”, a spus bărbatul.

Pentru mulți localnici, modificarea este una spectaculoasă: De la un focar de poluare, la un parc considerat acum un model de regenerare urbană.

Cum s-au desfășurat lucrările din Parcul Liniei

Amenajarea parcului a început în primăvara anului 2022 și a fost împărțită în trei faze importante:

  • Faza I, între Plaza România și Cora

  • Faza II, inaugurată pe 28 aprilie 2024

  • Faza III, cea mai mare și cea mai complexă etapă a proiectului

La final, Parcul Liniei va deveni cel mai lung parc liniar din Europa, cu o lungime totală de 4,2 kilometri și aproximativ 17 hectare de spațiu verde.

Câte locuri de joacă au fost construite ori refăcute în Sectorul 6

Ciprian Ciucu afirmă că investițiile nu s-au oprit doar la zonele verzi. El spune că în sector au fost realizate sau refăcute aproape 80 de locuri de joacă, unele dintre ele aflate anterior în stare avansată de degradare.

“Am ajuns la aproximativ 80 de locuri de joacă care au fost refăcute, care au fost construite ori de la zero, ori care au fost refăcute pentru că se aflau într-o situație foarte proastă.

Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară.”, a spus Ciucu.

De ce este important Parcul Liniei pentru București

Proiectul are două beneficii majore. În primul rând, oferă locuitorilor noi spații verzi și contribuie la reducerea poluării. De asemenea, reprezintă un exemplu de reutilizare inteligentă a unei infrastructuri abandonate.

Parcul Liniei este deja considerat un proiect reper pentru urbanismul bucureștean și un pas important în direcția unui oraș mai respirabil și mai prietenos cu familiile.

Tags:
Citește și...
Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
Politică
Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
Pronosticul lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei: „Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații” (VIDEO)
Politică
Pronosticul lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei: „Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații” (VIDEO)
Cum își justifică Oana Gheorghiu salariul de la „Dăruiește Viață”: „Este un salariu pe care l-am muncit, poate, de trei ori mai mult” (VIDEO)
Politică
Cum își justifică Oana Gheorghiu salariul de la „Dăruiește Viață”: „Este un salariu pe care l-am muncit, poate, de trei ori mai mult” (VIDEO)
CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»”
Politică
CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»”
Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
Politică
Ce atribuții are, mai exact, vicepremierul Oana Gheorghiu în Guvernul României și cum vrea să reformeze companiile de stat: “Lucrurile astea trebuie să le eliminăm” (VIDEO)
Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
Politică
Cum răspunde Oana Gheorghiu atacurilor venite din partea PSD: „Poate chiar nu le face bine prezența mea”. Ce a stabilit cu Ilie Bolojan, înainte să accepte funcția de vicepremier (VIDEO)
Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar
Politică
Ionuț Moșteanu a fost audiat la DNA. Ce calitate are ministrul Apărării în acest dosar
Nicușor Dan a anunțat că a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Ce au stabilit cei doi șefi de stat
Politică
Nicușor Dan a anunțat că a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Ce au stabilit cei doi șefi de stat
Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
Politică
Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
Politică
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
Ultima oră
00:08 - Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
00:04 - Recep Erdogan, invitat în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu o invitație de la președintele Nicușor Dan. Când ar putea avea loc vizita oficială
23:56 - Nu toate pozițiile de somn sunt sigure. Ce efect are felul în care dormi asupra creierului tău
23:43 - Nouă tragedie în sistemul de sănătate din România. O doctoriță a fost găsită decedată pe holul spitalului unde lucra
23:08 - Automatizarea locuinței nu mai este un lux. Cum te ajută o casă inteligentă să economisești timp și energie
23:01 - Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
22:56 - Pronosticul lui Traian Băsescu pentru Primăria Capitalei: „Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații” (VIDEO)
22:34 - Cât a plătit un român pe o gustare și un litru de apă, în Aeroportul Otopeni. „Era mișto dacă era Black Friday”
22:20 - Cum își justifică Oana Gheorghiu salariul de la „Dăruiește Viață”: „Este un salariu pe care l-am muncit, poate, de trei ori mai mult” (VIDEO)
22:14 - Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)