Ciprian Ciucu,primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a precizat într-un clip publicat pe pagina sa de , că, în acest moment, în Sectorul 6 aproximativ 80 de locuri de joacă au fost construite de la zero ori au fost refăcute. Printre acestea se numără și Parcul Liniei, care cuprinde numeroase locuri de joacă pentru copii de toate vârstele.

Puțini își mai amintesc cum arăta zona unde se află, astăzi, din Sectorul 6. Înainte de transformarea spectaculoasă, spațiul era doar o cale ferată dezafectată, uitată de autorități timp de aproape două decenii. Vegetație sălbatică, mormane de deșeuri și un teren abandonat defineau locul care, astăzi, atrage mii de oameni.

Fosta infrastructură industrială a fost convertită într-un parc modern, plin de alei, spații verzi și locuri de joacă pentru copii. Astăzi, Parcul Liniei este considerat una dintre cele mai ample transformări urbane realizate în București după Revoluție.

Cum descriu locuitorii schimbarea zonei

Un locuitor al Sectorului 6 își amintește că zona era o adevărată problemă pentru comunitate, atât vizual, cât și ecologic.

“Înainte era abandonat, era plin de gunoaie. Dintr-o bombă ecologică care polua zona, a fost transformată într-o zonă verde care hrănește zona cu oxigen”, a spus bărbatul.

Pentru mulți localnici, modificarea este una spectaculoasă: De la un focar de poluare, la un parc considerat acum un model de regenerare urbană.

Cum s-au desfășurat lucrările din Parcul Liniei

Amenajarea parcului a început în primăvara anului 2022 și a fost împărțită în trei faze importante:

Faza I , între Plaza România și Cora

Faza II , inaugurată pe 28 aprilie 2024

Faza III, cea mai mare și cea mai complexă etapă a proiectului

La final, Parcul Liniei va deveni cel mai lung parc liniar din Europa, cu o lungime totală de 4,2 kilometri și aproximativ 17 hectare de spațiu verde.

Câte locuri de joacă au fost construite ori refăcute în Sectorul 6

Ciprian Ciucu afirmă că investițiile nu s-au oprit doar la zonele verzi. El spune că în sector au fost realizate sau refăcute aproape 80 de locuri de joacă, unele dintre ele aflate anterior în stare avansată de degradare.

“Am ajuns la aproximativ 80 de locuri de joacă care au fost refăcute, care au fost construite ori de la zero, ori care au fost refăcute pentru că se aflau într-o situație foarte proastă.

Cred că, în acest moment, în Sectorul 6 sunt cele mai bune locuri de joacă din București, poate chiar din țară.”, a spus Ciucu.

De ce este important Parcul Liniei pentru București

Proiectul are două beneficii majore. În primul rând, oferă locuitorilor noi spații verzi și contribuie la reducerea poluării. De asemenea, reprezintă un exemplu de reutilizare inteligentă a unei infrastructuri abandonate.

Parcul Liniei este deja considerat un proiect reper pentru urbanismul bucureștean și un pas important în direcția unui oraș mai respirabil și mai prietenos cu familiile.