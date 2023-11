Claudiu Năsui, despre vizita în Africa a președintelui Iohannis: „Nu îi pasă de banul public. Este efectiv cinism și o bătaie de joc”

Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat luni, într-o intervenție pentru emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, deplasările președintelui Klaus Iohannis în Africa. Acesta a precizat că șeful statului a demonstrat încă o dată că alocă banul public după bunul său plac, în total dispreț față de bunăstarea românilor:

„Am văzut că atunci când are posibilitatea să aloce banul public cum își dorește, practic nu se dă în lături de la nimic. Omul literalmente are cea mai mică păsare pentru banul public pe care am văzut-o vreodată. Nu s-a oprit nici de la avionul de lux pe care l-a luat, înțeleg că a suplimentat inclusiv bugetul SPP pentru a avea bani pentru toate drumețiile sale, nu mai zic de bugetul Administrației Prezidențiale pentru că, ce să vezi, l-a consumat pe tot. Atunci a trebuit suplimentat din fondul de rezervă”.

Claudiu Năsui a atras atenția că Iohannis vizitează țări cu care schimburile comerciale ale României se ridică la 100.000 de euro, însă sunt alocate milioane de lei pentru aceste vizite:

„Costul deplasării domnului președinte este de câteva milioane de lei din estimările non-oficiale. Nu mă interesează neapărat ce face domnul președinte în timpul lui liber, aici o face în timpul lui de muncă și mai ales pe banii noștri, aici e toată problema. În momentul în care tu mai ai încă un an de mandat, ți-ai aranjat lucrurile probabil pentru după mandat, prin înțelegere cu domnul Ciolacu, în momentul acesta nu faci decât să arăți în ce hal de cinic și nepăsător ești față de banul public. Este efectiv cinism și o bătaie de joc cum nu credeam că e posibil la un om care are o funcție atât de vizibilă în statul român”.