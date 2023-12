Claudiu Năsui trage semnalul de alarmă: „Niciodată în ultimii 13 ani statul nu a avut mai mulți angajați decât acum”

Deși coaliția PSD-PNL susține că vrea să reducă cheltuielile la stat, în realitate angajările au scăpat de sub control, susține fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui, într-o intervenție în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu.

„De vreo doi ani de zile auzim placa asta că se taie cheltuielile, că se strânge cureaua. Că până aici ne-a fost dar până acum nu s-a constatat asta în cifre. Nu am constatat nici în cifrele de execuție bugetară, în cheltuielile statului și nu o constatăm nici în numărul de angajați. Asta este și o foarte tristă remarcă pe care am făcut-o și eu că practic am ajuns să avem cel mai mare număr de angajați la stat din ultimii 13 ani. Niciodată în ultimii 13 ani statul nu a avut mai mulți angajați decât acum. Domnul Ciolacu care de altfel se laudă că strângem cureaua, că nu va mai suferi privatul, că vor suferi politicienii a crescut numărul de angajați la stat cu 5.000 de când a devenit prim-ministru. Numai la SGG-ul pe care îl controlează el a crescut cu 400 numărul de anjajați. Deci este o poveste asta cu reducerea de cheltuieli și de posturi. Deocamdată nu se vede”.

Claudiu Năsui a explicat cum face Guvernul în continuare angajări pe bandă rulantă, în ciuda anunțului că posturile la stat sunt blocate:

„Sunt blocate în afară de unele. Pun excepțiile direct în lege și apoi mai pun o frază care este foarte importantă: și toate cele care se vor aproba prin memorandum. Practic una zic, alta fac. E o formă de a minți.

Nu există un mecanism pentru a limita creșterea statului. Statul este o organizație în care e foarte ușor să angajezi oameni. Nimeni nu spune nimic pentru că nu dai din banii tăi sau partidului, ci din banii contribuabilului. În schimb, dacă vrei să dai pe cineva afară e misiune imposibilă, extrem de greu. Fiecare director de agenție, ministru îi e foarte ușto să aducă oameni care apoi rămân în sistem, apoi mai vine altul și tot așa…

Dacă nu îți faci treaba, dacă nu produci valoare adăugată într-un loc, mai bine te duci în privat. Când am fost ministrul economiei am început cea mai mare organoizare a ministerului Economiei. Am tăiat cu 30% posturile de conducere și cu 40% posturile totale din minister. Oamenii trebuiau să își caute de lucru altundeva, în Ministerul Economiei nu producea valoare. Nu este absolut niciun fel de glorie să ții oameni angajați care nu fac nimic pe bani mai mulți. În medie, salariile la stat sunt cu 2.700 de lei mai mari decât cele în privat”.

Numai anul ăsta au înființat încă trei agenții, se pregătesc să o înființeze pe a patra, susține Năsui: „Au o agenție pentru companiile de stat, pentru comerțul exterior, au mai înființat oficiul de film la Ministerul Culturii și se pregătesc să mai înființeze un Institut pentru relația cu Republica Moldova”.