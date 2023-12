Claudiu Năsui (USR): Diana Șoșoacă a crescut în sondaje grație acestui comportament. Ea are interesul să fie fix cum a fost zilele acestea, și așa va fi și pe viitor (VIDEO)

Deputatul USR, Claudiu Năsui, a comentat în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, scandalul din Parlament, dintre George Simion și Diana Șoșoacă.

Deputatul susține că “Șoșoacă a crescut în sondaje grație acestui comportament. Ea are interesul să fie fix cum a fost zilele acestea, și așa va fi și pe viitor”.

Claudiu Năsui a mai spus că cei doi nu sunt singurii care fac scandal în Parlament, mai sunt și membri ai PSD-ului, dar și ai PNL-ului.

“PNL-ul îl are pe domnul Florin Roman, care se comportă sub nivelul AUR, puternic de multe ori.

Cu toate acestea, problema este că regulile astea nu pot fi aplicate selectiv, fie le aplici la toți, fie nu le aplici. Și, de fapt, asta este găselnița pe care au găsit-o cei de la AUR, probabil, zicând, ‘păi uitați, și voi faceți la fel’, și de exemplu, plângerea aceea a domnului Simonis contra domnului Simion, știți cum s-a terminat? A făcut și domnul Simion una împotriva domnului Simonis și deodată au zis ‘Hai că ne împăcăm’, adică, și el m-a înjurat, și eu l-am înjurat, toată lumea ura și la garda”.

Claudiu Năsui a vorbit despre scandalul făcut de Diana Șoșoacă în Parlament.

“Ăsta este stimulentul acordat. Dacă nu există consecințe, și singura consecință, de fapt, este faimă, reputație și de scor mai mare, pentru că, să fim serioși, doamna Șoșoacă a crescut în sondaje grație acestui comportament. Dacă doamna Șoșoacă, mâine, face comportamentul pe care îl prescrieți dumneavoastră și toți oamenii de la masa asta, în seara asta, ea scade sub 5 %. Deci ea nu are deloc interesul să fie așa. Ea are interesul să fie fix cum a fost zilele acestea și așa va fi și pe viitor, și o să crească. Nu o să ajungă la 50 % + 1, dar dacă crește mult peste 5 %, e suficient”.