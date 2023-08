Clotilde Armand, audiată la Parchetul Curții de Apel București în dosarul în care ANI o acuză de incompatibilitate și conflict de interese / UPDATE: Reacția primarului (VIDEO)

Clotilde Armand (USR), primarul Sectorului 1 al Capitalei, a fost audiată, marți dimineață, la Parchetul Curții de Apel București în dosarul în care Agenția Națională de Integritate (ANI) a acuzat-o de incompatibilitate și conflict de interese, informează B1 TV.

UPDATE: Clotilde Armand a declarat că i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect. Aceasta a insistat că a respectat legea și a amintit că contestat în instanță raportul ANI.

„Am venit la Parchet la solicitarea domnului procuror pentru a lămuri situația de la ANI, bazată pe plângerea lui Dan Tudorache. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, înțeleg că aceasta este procedura. Cum că aș fi fost remunerată ilegal cu 3.000 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupție la Primăria Sectorului 1.

Un proiect care a fost finalizat cu succes, la sfârșitul lunii mai: 60 de funcționari publici au participat la cursuri de formare/instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, a fost creat un registru al riscurilor de corupție la nivelul administrației locale din Sectorul 1, au fost elaborate proceduri operaționale privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Primăriei Sectorului 1 și au fost derulate campanii de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție.

Primăria Sectorului 1 a fost una dintre primele administrații locale din România care a obținut certificarea pentru sistemul de management anti-mită. Așa cum am mai spus, am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene și am contestat în instanță raportul ANI. Am încredere în Justiție”, a declarat Clotilde Armand, potrivit

Clotilde Armand, audiată de procurori după ce a fost reclamată de ANI

În noiembrie anul trecut, ANI că primarul din Sectorul 1 s-a aflat în conflict de interese pentru că a obţinut 18.720 de lei după ce s-a numit pe sine manager al unui proiect finanţat din fonduri europene. ANI o acuză pe Armand și de incompatibilitate pentru că a exercitat simultan şi funcţia de primar.

ANI a mai sesizat Parchetul pentru că, în perioada februarie – august 2022, Clotilde Armand a semnat cinci dispoziţii care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

Clotilde Armand reclamă că i-au fost încălcate drepturile și că a aflat din presă de acuzații

Armand a contestat în instanță raportul ANI. La vremea respectivă, că i-au fost „încălcate drepturile”.

„Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu punctele mele de vedere pe care le-am trimis la această instituţie. Respect ANI, respect legea, dar am nevoie de informaţii suplimentare. În acest moment ştiu un singur lucru cert, că cel care a făcut sesizarea împotriva mea este fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache (…)

Sunt în situaţia în care am aflat dintr-un comunicat de presă că a fost sesizat Parchetul şi prefectul, nu mi s-a transmis nimic oficial. Eu am pus la dispoziţia inspectorului ANI toate documentele cerute şi punctul meu de vedere argumentat, de ce pot conduce un proiect pe fonduri europene. Un proiect anti-şpagă la nivelul Primăriei Sectorului 1 pentru a preveni corupţia în rândul funcţionarilor publici”, a afirmat atunci primarul USR al Sectorului 1.

Cum a reacționat Cătălin Drulă, liderul USR

Întrebat, tot atunci, dacă o va suspenda pe Clotilde Armand din USR, președintele partidului, Cătălin Drulă, a răspuns: „ Nu are un dosar în care să fie pusă sub urmărire penală. ANI a dat-o în bară cu foarte multe astfel de acțiuni. Cea mai cunoscută e cea împotriva președintelui Iohannis în campania electorală din 2014, iar Iohannis a câștigat definitiv în instanță”.

„Între timp s-a lămurit prin lege că astfel de numiri sunt legale, se permite primarilor să fie manageri de proiecte pe fonduri europene, chiar în ghidurile fondurilor UE e prevăzut acest lucru. Probabil că a vrut să coordoneze activitatea anticorupție. Apropo, sesizarea a fost făcută de fostul primar Tudorache de la PSD, inculpat într-un dosar cu prejudiciu de peste 900 de milioane de lei, ca să facem o comparație între cele două prejudicii”, la vremea respectivă.