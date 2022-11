Clotilde Armand: Am venit la sediul ANI pentru a afla de ce mi-au fost încălcate drepturile. Am aflat dintr-un comunicat de presă că a fost sesizat Parchetul

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a prezentat marți la Agenția Națională de Integritate, care o acuză de incompatibilitate și , și susține că i-ar fi fost „încălcate drepturile”, transmite .

Clotilde Armand susține că a „pus la dispoziția inspectorului ANI toate documentele cerute”

„Am venit astăzi la sediul ANI pentru a afla de ce mi-au fost încălcate drepturile. Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu punctele mele de vedere pe care le-am trimis la această instituţie. Respect ANI, respect legea, dar am nevoie de informaţii suplimentare. În acest moment ştiu un singur lucru cert, că cel care a făcut sesizarea împotriva mea este fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache (…) Sunt în situaţia în care am aflat dintr-un comunicat de presă că a fost sesizat Parchetul şi prefectul, nu mi s-a transmis nimic oficial. Eu am pus la dispoziţia inspectorului ANI toate documentele cerute şi punctul meu de vedere argumentat, de ce pot conduce un proiect pe fonduri europene. Un proiect anti-şpagă la nivelul Primăriei Sectorului 1 pentru a preveni corupţia în rândul funcţionarilor publici”, a declarat edilul, marți, cu ocazia prezentării la ANI pentru a cere accesul la dosar.

Într-o intervenție la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, prefectul Capitalei, Toni Greblă, sugerase că .

Primarul USR al Sectorului 1 susține că PNL și PSD folosec instituțiile statului ca „arme împotriva adversarilor politici”.

„Campania electorală a început mai devreme. Înţeleg care este miza atacului şi faptul că am deranjat pe mulţi politicieni conectaţi de zeci de ani la banii primăriei Sectorului 1. Romprest este doar un exemplu unde prejudiciul este de 1 miliard lei. Festivalul manipulării PSD şi PNL al opiniei publice a început şi continuă. Refuz să cred că ANI a intrat în jocul politic”, a adăugat Clotilde Armand.

Avocatul său susține că va face o sesizare penală pentru abuz în serviciu și că, odată ce va veea sesizarea înaintată de ANI către Parchetul General, ar putea să ia în considerare și eventuale demersuri pentru o presupusă infracțiune de inducere în eroare a organelor judiciare.