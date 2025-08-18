Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este „o diversiune”, „praf în ochi”, menit să dea impresia că se face ceva. Este poziția magistratului Bogan Pîrlog, reprezentant al Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie (AIJ).

Bogdan Pîrlog a participat, din partea AIJ, împreună alți reprezentanți ai asociaţiilor de , la o întâlnire cu premierul . Discuțiile au vizat proiectul de lege privind magistraţilor. La finalul discuțiilor, magistratul a apreciat că întrevederea a fost formală, dar fără să propună vreo soluție.

„A fost întâlnire formală, absolut inutilă, politicoasă, plăcută ca o formă de socializare, dar care nu rezolvă nimic. (…) Nu a existat absolut niciun dialog, fiecare ne-am spus punctul de vedere, fiecare l-a înţeles pe celălalt şi lucrurile rămân exact aşa şi să vedem ce va urma”, a spus Bogdan Pîrlog.

El a apreciat că proiectul propus de Bolojan este praf în ochi pentru opinia publică. În realitate, a arătat, nu rezolvă nimic, iar costurile sociale ale dezechilibrelor din sistemul judiciar şi cele care vor fi provocate pe această cale vor fi suportate tot de către populaţie.

Discutând acum pe fond, proiectul propus nu rezolvă absolut nimic, este, până la urmă, o diversiune, un praf în ochi, pentru a arăta opiniei publice că se face ceva. În realitate, costurile sociale ale dezechilibrelor din sistemul judiciar şi cele care vor fi provocate pe această cale vor fi suportate tot de către populaţie, şi vor fi incomensurabil mai mari”, a declarat Bogdan Pîrlog.

Magistratul Bogdan Pîrlog a făcut referire la actuala situație a sistemului judiciar avertizând că acesta este în pragul colapsului. El a spus că este nevoie de reforme și de ajustări pentru îmbunătățirea funcționării acestuia.

„Sunt necesare reforme, sunt necesare ajustări. Deja s-a depăşit cu un an assessment-ul care trebuia făcut pe legile justiţiei şi ajustările stabilite cu Comisia Europeană, dar niciuna din aceste probleme reale care afectează cetăţeanul nu par să fie pe ordinea de zi a niciunei entităţi”, a declarat Pîrlog.

Întrebat dacă reprezentanţii magistraţilor au obţinut o concesie referitor la propunerile din legea pensiilor magistraților, reprezentantul AIJ a precizat că nu a fost nici o discuție pe acest subiect. Bogdan Pîrlog a precizat că fiecare dintre părțile participante și-au expus punctul de vedere, iar întrevederea s-a încheiat.

„Nu, nu a fost nicio discuţie în acest sens. Fiecare ne-am expus punctul de vedere, ne-am salutat politicos şi am plecat. Nu avem nicio contrapropunere de făcut. În 2023 s-a agreat cu Uniunea Europeană o formulă, să nu uităm că suntem în 2025, a trecut de abia un an şi jumătate, ceea ce era valabil atunci nu s-a schimbat acum, nu avem absolut nimic”, a spus Pîrlog.

Bogdan Pîrlog a confirmat că din partea magistraţilor se doreşte păstrarea sistemului actual de pensii, negociat cu Comisia Europeană. El a spus că nu există nici o justificare pentru ca acest lucru să fie pus în discuție. Magistratul a precizat că în cadrul discuţiilor, reprezentanţii magistraţilor au fost anunţaţi că va urma şi un proiect privind salarizarea în domeniu.

„Da, am fost anunţaţi că va urma şi legea de salarizare, acum nu ştiu dacă a fost sub o formă de ameninţare sau, pur şi simplu, o comunicare tehnică”, a spus Pîrlog.

În context, el a fost întrebat şi dacă magistraţii ar putea lua în calcul o formă de protest faţă de modificările de legislaţie propuse. Întrebat dacă vor exista procese în instanţă din partea magistraţilor, în cazul în care proiectul de lege va trece în forma propusă de Guvern, e a precizat că se va ajunge inclusiv la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

„Magistraţii au voie să protesteze, greve nu le este permis. La acest moment consider că este prematur, deocamdată consider că noi trebuie să ne vedem de treaba noastră, să nu luăm în serios până nu va exista cu adevărat o modificare şi atunci vom stabili ceea ce este de făcut. (,,,) Şi cu sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care deja s-a pronunţat şi, practic, a stabilit, ca şi prag, ultimul salariu”, a declarat Pîrlog.