Congres extraordinar PNL. Florin Cîțu: Partidul Național Liberal nu trebuie să-și piardă identitatea

Nicolae Ciuca devine astăzi oficial presedinte al PNL. Membrii Partidului Național Liberal Liberalii se reunesc, duminică, într-un Congres Extraordinar, la Palatul Parlamentului, pentru a îl alege nou preşedintele, deoarece este singurul candidat la această funcție. Evenimentul are loc la doar șase luni de la ultimul congres, în care 5.000 de delegaţi îl aleseseră pe Florin Cîţu la şefia partidului. De data aceasta, la Congresul organizat în grabă vor participa doar 1.300 de delegaţi, din întreaga țară.

Nicolae Ciucă speră ca PNL să-și găsească echilibrul, rostul și direcția

„Partidul Național Liberal va vota moțiunea pe care am depus-o „Uniți pentru o Românie stabilă și puternică. Sper ca prin acest demers asumat, PNL să-și găsească echilibrul. Nu suntem într-o situație simplă, dar am convingerea ca vom putea sa ne găsim un rost si o direcție. Trăim într-o situație geopolitică deosebit de gravă, iar pentru noi, cel mai important obiective este să guvernăm țară. Important este să avem stabilitatea necesară să putem să guvernăm țara. Nu sunt un om cu experiență politică ceea ce poate să constituie un atu. Cred că în politica românescă este nevoie si de oameni noi. Prin tot ceea ce am reușit să asigura pana acum, echilibrul necesar pentru funcționarea guvernului va coaliției se va întâmpla si in interiorul partidului”,

Florin Cîțu regretă că nu și-a dat demisia de la șefia PNL când s-a făcut alianța cu PSD

„Suntem in politică, oamenii mai intră, mai pleacă în partide, se mai schimbă. Eu sunt liberal și în partid și în afară.[n.r. Mesajul pentru Nicolae Ciucă este] să nu uite de electoratul liberal. Suntem aici pentru ca am fost votat de oameni pentru principii liberale, investiții. Anul trecut am avut o creștere a PIB mai mare decât ne așteptam. Anul acesta lucrurile s-au deteriorat. Acesta este testul, dacă situația se înrăutățește, colegii mei au greșit… Din primul moment nu am fost confortabil cu această alianță cu PSD-ul. Echipa m-a votat pentru că eram cel mai mare adversar al PSD-ului. Când a avenit alianța, am vrut să nu merg mai departe. Trebuia să mă retrag atunci. Este regretul meu. Partidul Național Liberal nu trebuie să-și piardă identitatea și să aibă masurile liberale din programul de guvernare. Dacă nu, riscul este să apară altcineva „, a transmis Cîțu.