B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Andrei Zaharescu, consulul României din Africa de Sud, chemat în țară de Guvern. Fostul prezentator TV ocupă funcția din Cape Town de aproape 12 ani

Andrei Zaharescu, consulul României din Africa de Sud, chemat în țară de Guvern. Fostul prezentator TV ocupă funcția din Cape Town de aproape 12 ani

B1.ro
21 nov. 2025, 08:46
Andrei Zaharescu, consulul României din Africa de Sud, chemat în țară de Guvern. Fostul prezentator TV ocupă funcția din Cape Town de aproape 12 ani
Foto: evz.ro
Cuprins
  1. Ce alți consuli ai României au fost chemați în țară, în afară de Andrei Zaharescu
  2. Ce mesaj au transmis românii după ce consulul din Africa de Sud a fost chemat în țară

Consulul României din Africa de Sud, fostul prezentator TV Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară printr-o hotărâre de Guvern adoptată în cadrul ședinței de joi. Andrei Zaharescu ocupă poziția de consul al României în Africa de Sud de aproape 12 ani, fiind numit în funcție pe vremea Guvernului Ponta.

Ce alți consuli ai României au fost chemați în țară, în afară de Andrei Zaharescu

Andrei Zaharescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV ai României înainte de a ocupa funcția de consul al României la Cape Town, în 2013. Decizia Guvernului vizează și alți doi consuli, mai exact pe cel din Rio de Janeiro și Bonn.

„S-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali:

  • Nicolae Zaharescu- consul general, Consulatul General al României la Cape Town
  • Florin Marian Palade – consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro
  • Dan Moraru- consul general, Consulatul General al României la Bonn”, au transmis, joi, reprezentanții Guvernului.

Ce mesaj au transmis românii după ce consulul din Africa de Sud a fost chemat în țară

După anunțul făcut de reprezentanții Guvernului, în urma ședinței de joi, comunitatea Românilor din Cape Town – Western Cape a inițiat o petiție în favoarea lui Andrei Zaharescu. Petiția a fost distribuită pe o pagină de Facebook și îi este adresată ministrului de Externe, Oana Țoiu.

„Noi, membrii comunității românești din Cape Town, dorim să ne exprimăm profundul dezacord și îngrijorarea față de recentele afirmații și acuzații nefondate aduse domnului Consul General Andrei Nicolae Zaharescu, cu privire la numirea sa în funcția de reprezentant diplomatic al României în Cape Town.
Considerăm esențial să subliniem faptul că domnul Andrei Nicolae Zaharescu, alături de familia sa și susținut de întreaga comunitate de români, a demonstrat o conduită ireproșabilă și o dedicare exemplară față de românii din Cape Town.
În cei peste 10 ani de activitate, a construit și consolidat o comunitate din temelii, a fost mereu aproape de români în momente dificile (confirmate individual sau colectiv in multe ocazii), inclusiv pe parcursul pandemiei COVID-19, a procedurilor de evacuare a românilor aflați in diferite situații care au necesitat asistenta consulara, evacuări, repatrieri, spitalizări și a gestionat cu succes organizarea tuturor alegerilor, asigurând transparență și integritate în procesele electorale, de la preluarea mandatului”, se arată în petiție.
Tags:
Citește și...
Câți bani a dat AUR, într-o singură lună, televiziunii Realitatea Plus și de ce AEP refuză rambursarea. Suspiciuni uriașe în campania prezidențială din 2025
Politică
Câți bani a dat AUR, într-o singură lună, televiziunii Realitatea Plus și de ce AEP refuză rambursarea. Suspiciuni uriașe în campania prezidențială din 2025
Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București: Orașul – parc, bine întreținut, prosper, efervescent
Politică
Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București: Orașul – parc, bine întreținut, prosper, efervescent
Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
Politică
Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
Ludovic Orban, despre demiterea de la Cotroceni. Ce a ținut să-i amintească lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban, despre demiterea de la Cotroceni. Ce a ținut să-i amintească lui Nicușor Dan (VIDEO)
Ludovic Orban se declară părintele politic al președintelui Nicușor Dan. Cum descrie demiterea sa de la Cotroceni (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban se declară părintele politic al președintelui Nicușor Dan. Cum descrie demiterea sa de la Cotroceni (VIDEO)
Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele (VIDEO)
Daniel David își propune să reformeze învățământul rural. Ce presupune modelul de funcționare „școală mentorată-școală mentor”
Politică
Daniel David își propune să reformeze învățământul rural. Ce presupune modelul de funcționare „școală mentorată-școală mentor”
Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru București. Ce este conceptul „Oraş-parc” propus de candidatul PNL
Politică
Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru București. Ce este conceptul „Oraş-parc” propus de candidatul PNL
Ministerul Dezvoltării schimbă tarifele pentru locuințele publice după mai bine de un deceniu. Ce impact va avea această ajustare asupra beneficiarilor
Politică
Ministerul Dezvoltării schimbă tarifele pentru locuințele publice după mai bine de un deceniu. Ce impact va avea această ajustare asupra beneficiarilor
Comisia Europeană rescrie regulile pensiilor suplimentare în întreaga Uniune. Cum va influența asta veniturile europenilor la bătrânețe
Politică
Comisia Europeană rescrie regulile pensiilor suplimentare în întreaga Uniune. Cum va influența asta veniturile europenilor la bătrânețe
Ultima oră
10:17 - Câți bani a dat AUR, într-o singură lună, televiziunii Realitatea Plus și de ce AEP refuză rambursarea. Suspiciuni uriașe în campania prezidențială din 2025
10:15 - Președintele Serbiei, anchetat în dosarul „Vânătoare de oameni”. Care a fost rolul lui Aleksandar Vucic
10:00 - Dan Negru face apel la empatie după moartea medicului Flavia Groșan: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”
09:26 - Vremea astăzi, 21 noiembrie. Temperaturile cresc în cea mai mare parte a țării
09:24 - Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București: Orașul – parc, bine întreținut, prosper, efervescent
Catalin Drula
09:07 - Textul complet al Planului în 28 de puncte negociat de Trump cu Rusia pentru pacea în Ucraina. Ce se va întâmpla, dacă Zelenski îl va semna
08:30 - Cod galben de ceață în 19 județe din România. Până când e valabilă avertizarea și pe ce autostrăzi circulația este îngreunată
08:21 - Laureata Premiului Nobel pentru Pace riscă să fie considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a-și primi distincția. Ce acuzații i se aduc Maríei Corina Machado
07:50 - Europol avertizează: Infractorii recrutează copii pentru crime și spionaj prin intermediul jocurilor video. Cum reușesc să îi ademenească
07:26 - Cadoul cu care Donald Trump l-a așteptat pe Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Același dar a fost primit și de Elon Musk și Beniamin Netanyahu