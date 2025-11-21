Consulul României din Africa de Sud, fostul prezentator TV Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară printr-o hotărâre de Guvern adoptată în cadrul ședinței de joi. Andrei Zaharescu ocupă poziția de consul al României în Africa de Sud de aproape 12 ani, fiind numit în funcție pe vremea Guvernului Ponta.

Ce alți consuli ai României au fost chemați în țară, în afară de Andrei Zaharescu

Andrei Zaharescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV ai României înainte de a ocupa funcția de consul al României la Cape Town, în 2013. Decizia vizează și alți doi consuli, mai exact pe cel din Rio de Janeiro și Bonn.

„S-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali:

Nicolae Zaharescu- consul general, Consulatul General al României la Cape Town

Florin Marian Palade – consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro

Dan Moraru- consul general, Consulatul General al României la Bonn”, au transmis, joi, reprezentanții Guvernului.

Ce mesaj au transmis românii după ce consulul din Africa de Sud a fost chemat în țară

După anunțul făcut de reprezentanții Guvernului, în urma ședinței de joi, comunitatea Românilor din Cape Town – Western Cape a inițiat o petiție în favoarea lui Andrei Zaharescu. a fost distribuită pe o pagină de Facebook și îi este adresată ministrului de Externe, Oana Țoiu.

„Noi, membrii comunității românești din Cape Town, dorim să ne exprimăm profundul dezacord și îngrijorarea față de recentele afirmații și acuzații nefondate aduse domnului Consul General Andrei Nicolae Zaharescu, cu privire la numirea sa în funcția de reprezentant diplomatic al României în Cape Town.

Considerăm esențial să subliniem faptul că domnul Andrei Nicolae Zaharescu, alături de familia sa și susținut de întreaga comunitate de români, a demonstrat o conduită ireproșabilă și o dedicare exemplară față de românii din Cape Town.