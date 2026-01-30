Un forum regional de nivel înalt reunește Bulgaria, Grecia, România și Comisia Europeană, cu obiectivul accelerării unui coridor strategic între Marea Neagră și Marea Egee. Inițiativa urmărește să transforme angajamentele politice în proiecte concrete, cu finanțare și termene clare.

De ce este importantă întâlnirea găzduită de Bulgaria

Vicepremierul în exercițiu și ministrul Transporturilor din , Grozdan Karadjov, găzduiește reuniunea care marchează startul lucrărilor practice asumate anterior la Bruxelles. Evenimentul aduce la aceeași masă reprezentanți guvernamentali din cele trei state, alături de oficiali europeni și instituții financiare.

Forumul are rolul de a pune în mișcare mecanismele de implementare ale memorandumului, cu accent pe coordonare politică, planificare tehnică și sincronizarea calendarelor naționale. Înaintea dezbaterilor, Karadjov urmează să susțină o conferință de presă, semnalând importanța politică a momentului.

Cum vor fi finanțate și coordonate proiectele de infrastructură

Participanții analizează opțiunile de finanțare prin fonduri europene, dar și prin parteneriate public-private, inclusiv posibilitatea depunerii unor solicitări comune de sprijin european. Discuțiile vizează parametrii tehnici ai proiectelor și stabilirea unor termene realiste de implementare.

O temă centrală este depășirea blocajelor administrative care întârzie tradițional marile investiții, de la autorizări și achiziții publice, până la standarde de construcție și interoperabilitate. Oficialii evaluează stadiul inițiativelor existente și caută soluții aplicabile pentru accelerarea execuției, relatează stiripesurse.ro.

Ce prevede memorandumul privind coridorul Marea Neagră–Marea Egee

Documentul semnat în decembrie 2025 exprimă voința comună de modernizare și interoperabilitate a legăturilor feroviare, rutiere și pe căi navigabile interioare. Cooperarea extinsă este gândită să stimuleze mobilitatea, comerțul, coeziunea economică și securitatea regională.

Memorandumul a creat o platformă dedicată coridorului, reunind miniștrii transporturilor pentru orientare strategică și coordonare politică. Implementarea este sprijinită de coordonatori europeni și instituțiile , cu activități derulate la nivel tehnic.

Care este poziția Comisiei Europene

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a declarat: „Acest angajament al Greciei, Bulgariei și României marchează un pas decisiv pentru consolidarea celui mai strategic coridor nord-sud din Europa de Sud-Est. Prin intensificarea cooperării, consolidăm conectivitatea pentru cetățeni și pentru întreprinderi, precum și securitatea, competitivitatea și reziliența Europei în Marea Egee, în Marea Neagră și pe Dunăre. Comisia Europeană va sprijini aceste state membre în fiecare etapă.”

El a subliniat că axa Salonic–Alexandroupoli–București poate deveni o arteră esențială pentru mobilitatea civilă și militară, inclusiv pentru UE și . În același timp, la Forumul Economic de la Sofia, infrastructura României a fost indicată drept „gâtul de sticlă” regional, din cauza lipsei podurilor peste Dunăre și conexiunilor Nord–Sud.