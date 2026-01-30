B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce spune Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pace: România negociază participarea în noua alianță al lui Trump

Ce spune Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pace: România negociază participarea în noua alianță al lui Trump

Flavia Codreanu
30 ian. 2026, 07:36
Ce spune Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pace: România negociază participarea în noua alianță al lui Trump
Sursa foto: Nicusor Dan/ Facebook
Cuprins
  1. Aderă sau nu România la Consiliul pentru Pace
  2. Ce spune Nicușor Dan despre împărțirea Europei
  3. Suveranitatea națională și importanța dreptului de veto

Nicușor Dan a oferit explicații despre invitația primită pentru România din partea președintelui SUA, Donald Trump. Șeful statului român a declarat joi că participarea la „Consiliul pentru Pace” este o onoare, dar implică responsabilități complexe. România analizează în prezent dacă regulile acestui consiliu sunt potrivite cu obligațiile internaționale și cu legile europene. Procesul de consultare între aliați este în desfășurare și ar putea dura câteva luni.

Aderă sau nu România la Consiliul pentru Pace

Aderarea României la acest proiect presupune o contribuție financiară de un miliard de dolari. Ministrul Finanțelor a confirmat că suma este una importantă și că decizia finală aparține Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Președintele a subliniat că obiectivul principal al Consiliului este stabilizarea situației din Gaza și punerea în practică a rezoluțiilor ONU. Totuși, autoritățile române doresc să se asigure că acest pas nu încalcă Tratatul Uniunii Europene sau Carta ONU.

,,Principalul său obiectiv este stabilizarea situației în Gaza. Cumva este un instrument pe care SUA îl propune pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU. Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre împărțirea Europei

Șeful statului a comentat și declarațiile recente venite din Germania privind o Uniune Europeană împărțită în două. Nicușor Dan consideră că nu există posibilitatea ca arhitectura europeană să se schimbe în viitorul apropiat. El a explicat că marile economii încearcă doar să își armonizeze pozițiile pentru a crește competitivitatea Uniunii Europene în fața Statelor Unite.

Suveranitatea națională și importanța dreptului de veto

Potrivit digi24, președintele a abordat și subiectul sensibil al dreptului de veto în cadrul deciziilor europene. Nicușor Dan a precizat că acest drept este o cel mai important pilon a suveranității fiecărui stat membru. Există o reticență majoră la nivel internațional pentru renunțarea la acest atribut în ceea ce privește politica externă. În schimb, pe zona politicii comerciale, statele membre au delegat deja aceste puteri către Comisia Europeană pentru o mai bună coordonare.

Consiliul pentru Pace este o inițiativă lansată de Donald Trump pentru a gestiona crizele din Orientul Mijlociu. Statele Unite rămân partenerul strategic principal al României, însă țara noastră trebuie să mențină un echilibru între relația cu Washingtonul și regulile stricte ale Europei.

Tags:
Citește și...
Coridorul Marea Neagră–Marea Egee intră în faza aplicată. Ce rol joacă România în proiectul strategic
Politică
Coridorul Marea Neagră–Marea Egee intră în faza aplicată. Ce rol joacă România în proiectul strategic
Bolojan: De la anul, mandatul de premier va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm înțelegerea / În ultimii ani, lucrurile n-au mers bine și pentru că politicienii nu și-au respectat înțelegerile
Politică
Bolojan: De la anul, mandatul de premier va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm înțelegerea / În ultimii ani, lucrurile n-au mers bine și pentru că politicienii nu și-au respectat înțelegerile
Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate
Politică
Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate
Nicușor Dan: „Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”. Mesaj pentru primari: „Cred că o să-i supăr, dar…”
Politică
Nicușor Dan: „Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”. Mesaj pentru primari: „Cred că o să-i supăr, dar…”
Nicușor Dan: „Nu există alternativă la Bolojan”. Președintele a ezitat să-i dea dreptate premierului în acuzația că PSD blochează reformele
Politică
Nicușor Dan: „Nu există alternativă la Bolojan”. Președintele a ezitat să-i dea dreptate premierului în acuzația că PSD blochează reformele
Tatulici e pentru un guvern minoritar: „Să vedem ce face PSD în opoziția reală, că se discreditează dacă se apucă cu AUR să-și facă hora aia mizerabilă” (VIDEO)
Politică
Tatulici e pentru un guvern minoritar: „Să vedem ce face PSD în opoziția reală, că se discreditează dacă se apucă cu AUR să-și facă hora aia mizerabilă” (VIDEO)
Tatulici, despre guvernare: „Bălăcăreală de 2 lei”. Pe cine vede vinovat (VIDEO)
Politică
Tatulici, despre guvernare: „Bălăcăreală de 2 lei”. Pe cine vede vinovat (VIDEO)
CTP: „Suntem în continuare în rahat”. Analiza gazetarului despre activitatea lui Bolojan și jocurile PSD (VIDEO)
Politică
CTP: „Suntem în continuare în rahat”. Analiza gazetarului despre activitatea lui Bolojan și jocurile PSD (VIDEO)
Delirul lui George Simion. Face Guvern interimar, organizează alegeri anticipate și îl dă jos și pe Nicușor Dan. Toate în câteva luni (VIDEO)
Politică
Delirul lui George Simion. Face Guvern interimar, organizează alegeri anticipate și îl dă jos și pe Nicușor Dan. Toate în câteva luni (VIDEO)
Băsescu: Presiunea dobânzilor e aproape de colaps. Au distrus țara cu pomenile electorale (VIDEO)
Politică
Băsescu: Presiunea dobânzilor e aproape de colaps. Au distrus țara cu pomenile electorale (VIDEO)
Ultima oră
09:17 - Adolescent de 15 ani, vinovat de uciderea unui copil de 12 ani în Birmingham. Ce le-a spus inițial polițiștilor
09:16 - Pensia de invaliditate în 2026: Condiții de acordare și cine primește bani pentru însoțitor
09:14 - Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
08:57 - Decizie așteptată la Curtea de Apel București: Vor fi suspendați din funcție cei doi judecători CCR? Ce spun specialiștii
08:47 - Lista vaccinurilor gratuite în 2026. Cum se pot obține dozele opționale fără plată
08:39 - Coridorul Marea Neagră–Marea Egee intră în faza aplicată. Ce rol joacă România în proiectul strategic
08:33 - De ce sunt sărbătoriți împreună Sfinții Trei Ierarhi? Povestea care a pus capăt marilor dispute din Biserică
08:29 - Cum evită unele firme din România plata taxelor către stat. Metodele folosite, care îngreunează recuperarea banilor de către ANAF
08:01 - Guvernul se reunește vineri. Telemedicina, fiscalitatea, sănătatea și fondurile europene, pe agenda ședinței
07:56 - Vremea se răcește în toată țara: Ninsori la munte și precipitații mixte în majoritatea regiunilor