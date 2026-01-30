Nicușor Dan a oferit explicații despre invitația primită pentru România din partea președintelui SUA, Donald Trump. Șeful statului român a declarat joi că participarea la „Consiliul pentru Pace” este o onoare, dar implică responsabilități complexe. România analizează în prezent dacă regulile acestui consiliu sunt potrivite cu obligațiile internaționale și cu legile europene. Procesul de consultare între aliați este în desfășurare și ar putea dura câteva luni.

Aderă sau nu România la Consiliul pentru Pace

Aderarea României la acest proiect presupune o contribuție financiară de un miliard de dolari. Ministrul Finanțelor a confirmat că suma este una importantă și că decizia finală aparține Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Președintele a subliniat că obiectivul principal al Consiliului este stabilizarea situației din Gaza și punerea în practică a rezoluțiilor ONU. Totuși, autoritățile române doresc să se asigure că acest pas nu încalcă Tratatul Uniunii Europene sau Carta ONU.

,,Principalul său obiectiv este stabilizarea situației în Gaza. Cumva este un instrument pe care SUA îl propune pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU. Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre împărțirea Europei

Șeful statului a comentat și declarațiile recente venite din Germania privind o Uniune Europeană împărțită în două. Nicușor Dan consideră că nu există posibilitatea ca arhitectura europeană să se schimbe în viitorul apropiat. El a explicat că marile economii încearcă doar să își armonizeze pozițiile pentru a crește competitivitatea Uniunii Europene în fața Statelor Unite.

Suveranitatea națională și importanța dreptului de veto

Potrivit , președintele a abordat și subiectul sensibil al dreptului de veto în cadrul deciziilor europene. Nicușor Dan a precizat că acest drept este o cel mai important pilon a suveranității fiecărui stat membru. Există o reticență majoră la nivel internațional pentru renunțarea la acest atribut în ceea ce privește politica externă. În schimb, pe zona politicii comerciale, statele membre au delegat deja aceste puteri către Comisia Europeană pentru o mai bună coordonare.

este o inițiativă lansată de Donald Trump pentru a gestiona crizele din Orientul Mijlociu. Statele Unite rămân partenerul strategic principal al României, însă țara noastră trebuie să mențină un echilibru între relația cu Washingtonul și regulile stricte ale Europei.