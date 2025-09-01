Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)

Senatorul Titus Corlățean, candidat la șefia PSD, a declarat că el n-a fost de acord cu intrarea partidului la guvernare, dar acum va fi greu pentru social-democrați să mai iasă de la guvernare, mai ales că avem o situație fiscal-bugetară complicată și e nevoie de stabilitate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Titus Corlățean, despre funcționarea coaliției și rolul PSD

„Eu nu am fost pentru intrarea la guvernare cu argumente care țin de situația critică în care suntem noi, ca partid, dar și spre binele României, că PSD a jucat un rol și trebuie să joace un rol foarte important în politica și stabilitatea României, dar într-o formulă constructivă de susținere din Parlament a unei guvernări care putea fi mult mai coerentă, fiind de dreapta.

Așa, avem de-a face cu o guvernare eterogenă ideologic, cu 4 partide într-o coaliție – nici o coaliție cu 2 partide nu funcționează mereu simplu – din care 3 sunt cu o identitate asumată de dreapta și unul de centru stânga. Deci nu trebuie să ne mirăm că sunt contradicții”, a declarat Titus Corlățean.

Acesta a mai afirmat că „odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși de la guvernare, mai ales în situația actuală”.

În opinia lui Corlățean, trebuie modificate regulile în baza cărora funcționează coaliția, „să nu se mai impună fără o discuție serioasă anumite soluții, în care partenerul numărul 1, totuși, din coaliție, PSD, e pus în fața unor fapte împlinite”.