B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)

Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)

Traian Avarvarei
01 sept. 2025, 22:29
Corlățean: Odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși. Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit (VIDEO)
Sentorul PSD Titus Corlățean. Sursa foto: Captură video - Bazar TV

Senatorul Titus Corlățean, candidat la șefia PSD, a declarat că el n-a fost de acord cu intrarea partidului la guvernare, dar acum va fi greu pentru social-democrați să mai iasă de la guvernare, mai ales că avem o situație fiscal-bugetară complicată și e nevoie de stabilitate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Titus Corlățean, despre funcționarea coaliției și rolul PSD

„Eu nu am fost pentru intrarea la guvernare cu argumente care țin de situația critică în care suntem noi, ca partid, dar și spre binele României, că PSD a jucat un rol și trebuie să joace un rol foarte important în politica și stabilitatea României, dar într-o formulă constructivă de susținere din Parlament a unei guvernări care putea fi mult mai coerentă, fiind de dreapta.

Așa, avem de-a face cu o guvernare eterogenă ideologic, cu 4 partide într-o coaliție – nici o coaliție cu 2 partide nu funcționează mereu simplu – din care 3 sunt cu o identitate asumată de dreapta și unul de centru stânga. Deci nu trebuie să ne mirăm că sunt contradicții”, a declarat Titus Corlățean.

Acesta a mai afirmat că „odată ce ai votat ca partid să intri la guvernare, nu e foarte simplu să mai ieși de la guvernare, mai ales în situația actuală”.

În opinia lui Corlățean, trebuie modificate regulile în baza cărora funcționează coaliția, „să nu se mai impună fără o discuție serioasă anumite soluții, în care partenerul numărul 1, totuși, din coaliție, PSD, e pus în fața unor fapte împlinite”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Politică
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Politică
Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Politică
Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament
Lia Olguța Vasilescu (PSD): A apărut o stare de tensiune în coaliție. Nu înțeleg graba lui Bolojan cu reforma în administrația locală, oricum disponibilizări se pot face doar de la 1 ianuarie (VIDEO)
Politică
Lia Olguța Vasilescu (PSD): A apărut o stare de tensiune în coaliție. Nu înțeleg graba lui Bolojan cu reforma în administrația locală, oricum disponibilizări se pot face doar de la 1 ianuarie (VIDEO)
AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR
Politică
AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR
România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
Politică
România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
Politică
Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)
Politică
Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)
Anamaria Gavrilă (POT): „Bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale”/„Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România”
Politică
Anamaria Gavrilă (POT): „Bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale”/„Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România”
Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”
Politică
Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”
Ultima oră
23:59 - CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”
23:56 - Marian Grozavu de la „Insula Iubirii”, decizie neașteptată înainte de Marea Finală! Ce a hotărât concurentul
23:54 - Care sunt băuturile ce pot duce la căderea părului. Atenționările specialiștilor
23:34 - Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”
23:24 - Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească
23:19 - Woody Allen spune că ar vrea să-l regizeze din nou pe Donald Trump
23:04 - Fiica cea mică a lui Emil Boc a fost cerută în căsătorie. Cine e logodnicul Patriciei Boc și cu ce se ocupă
22:49 - Radu Marinescu nu crede că Ilie Bolojan își va da demisia: „Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie”. Ce a mai spus ministrul Justiției
22:43 - Alexandru Muraru cere măsuri mai aspre după atacul de la Cluj asupra unui livrator. Ce a declarat acesta
22:14 - Vicepreședintele PSD: „Nu susțin acest impozit de 1%”. Ce a transmis Florin Jianu în timp ce premierul Bolojan își asuma răspunderea în Parlament