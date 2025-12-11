Ziua de 11 decembrie 2025 se anunță a fi una mohorâtă și rece, potrivită cu atmosfera de mijloc de iarnă, deși temperaturile rămân în general apropiate de cele normale pentru această dată. Conform datelor ANM, ceața densă și norii joși vor domina peisajul, mai ales în prima parte a zilei, aducând un plus de disconfort termic. Prudența este necesară pe drumurile din zonele joase de relief.

Ceața Persistentă și Vizibilitatea Scăzută

Potrivit datelor masa de aer stabilă menține un strat consistent de nori și ceață în majoritatea zonelor, în special dimineața și seara. Fenomenul este mai accentuat în Câmpia de Vest și în zonele depresionare din Transilvania.

Vizibilitatea va fi redusă considerabil sub pragul de 200 de metri în multe locuri. Acest lucru impune limitarea vitezei și folosirea luminilor de ceață pentru toți participanții la trafic.

Pe parcursul zilei, deși șansele sunt mici, ceața s-ar putea ridica treptat, lăsând loc doar norilor joși, dar cerul va rămâne predominant acoperit în majoritatea regiunilor.

Precipitații Slabe

Deși nu ne așteptăm la fenomene meteo spectaculoase, va ploua pe alocuri. Precipitațiile vor fi slabe, sub formă de burniță sau ploaie slabă, mai ales în jumătatea vestică și în sudul țării.

În Muntenia și Oltenia, șansele de ploaie sunt mai reduse, dar rămân. Doar la munte, la altitudini mari, se menține probabilitatea de lapoviță sau ninsoare slabă, însă fără a forma un strat consistent. Aceste ploi mărunte vor contribui la senzația de umezeală și la un disconfort general, chiar dacă termometrele nu indică ger.

Temperaturile Rămân la Nivelul Normal de Decembrie

Valorile termice se încadrează în normalul climatologic al lunii decembrie. Maximele zilei se vor situa între 2 și 8 grade Celsius pe tot teritoriul țării. Cele mai reci zone vor fi cele afectate de persistența ceții dense, unde termometrele nu vor trece de 2-3 grade. Un mic respiro termic ar putea fi înregistrat în nordul Moldovei și în zonele cu cer mai degajat.

Noaptea, minimele vor coborî sub zero, înregistrând valori între -4 și 2 grade Celsius. Risc de îngheț ușor, mai ales în depresiuni și în zonele sub influența aerului rece.

Vântul și Presiunea Atmosferică

Vântul va sufla în general slab, cu intensificări izolate pe crestele montane înalte, unde rafalele ar putea atinge 40-50 km/h. În restul țării, circulația aerului este calmă.

Presiunea se menține la valori apropiate de cele normale. Această stabilitate contribuie la persistența ceții și a norilor joși, menținând un aspect cenușiu al vremii pe 11 decembrie.