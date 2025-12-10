Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri seară în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, dacă facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap vor rămâne valabile, în contextul declarațiilor unor reprezentanți PSD care susțin că acestea au fost eliminate.

Ce a explicat premierul despre modificările fiscale pentru persoanele cu handicap

a subliniat că, așa cum a decis coaliția de guvernare, unele scutiri și facilități acordate în exces au fost anulate.

„Așa cum a stabilit coaliția, și toate partidele au fost de acord, o parte din scutirile și facilitățile care erau acordate în exces, ca să ne înțelegem foarte bine, au fost anulate. Vă rog să vă gândiți că unul din motivele pentru care noi nu ne încasam veniturile la bugetul de stat, acea diferență între estimat și cât încasam, era dată de excepțiile care erau făcute pentru foarte multe categorii sociale.”, a spus premierul.

Care este motivul schimbării și cum afectează autoritățile locale

Premierul a explicat că numărul mare de persoane scutite de impozite afectează bugetele locale, deoarece multe dintre facilități, inclusiv pentru persoanele cu handicap, au dus la pierderi majore în încasări.

„Gândiți-vă că în condițiile în care ai scutit de impostul pe proprietate o persoană care are handicap, de exemplu, ai făcut ca 10% din fondul construit din România să fie scutit de impozite. Pentru că avem 957.000 de persoane de genul acesta și atunci, în afară de drepturile care li se acordă în mod direct, indemnizații, scutiri, alte elemente, loc de parcare garantat, erau și gratuitățile și, practic, autoritățile locale erau private de niște venituri.”, a adăugat Bolojan.

Ce impact au noile taxe asupra comunităților locale

Bolojan a subliniat importanța contribuției tuturor cetățenilor la bugetele locale, pentru a susține investițiile în infrastructură și servicii publice:

„Aceste impozite vor merge direct către autoritățile locale și eu consider că fiecare cetățean din România care locuiește într-o zonă a țării, într-o localitate, trebuie să contribuie prin impozitele pe care le plătește la infrastructura publică, care-i face viața mai bună: un drum asfaltat, o rețea de apă, de canalizare, o școală bună pentru copiii lui.”, a mai menționat prim-ministrul.

Premierul a mai adăugat că reforma administrației va asigura ca banii colectați să fie cheltuiți eficient, evitând risipa:

„Nu mai putem transfera sume la nivelul pe care l-am făcut până în acești ani către autoritățile locale. Datorită acestui fapt, pentru a putea continua investițiile în aceste localități și în fiecare localitate există un șantier în România, în momentul de față, atunci aceste impozite locale care au fost, de exemplu, majorate, cele pe proprietate, am explicat asta, dar și excepțiile care nu mai sunt, înseamnă contribuții la bugetele autorităților locale.

Iar reforma administrației, așa cum este propusă, vine să completeze această măsură în așa fel încât banii pe care îi plătesc cetățenii, sub formă de impozite către autoritățile locale, nu să se ducă în găurile negre ale administrației, personal supradimensionat, oameni care nu justifică postul, ceea ce se întâmplă în multe locuri din țară, atât la nivel central, cât și la nivel local, ci să meargă în investiții pe care oamenii le folosesc și cred că asta este direcția.

Dar pentru asta, în afară de acest pachet fiscal, trebuie să adoptăm și pachetul pe administrație pentru că el vine și completează acest cadru legal.”, a mai explicat .