B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 23:51
Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Sursa foto: Captură video - Catalin Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Emil Rengle a anunțat că se va căsători cu partenerul său, Alejandro
  2. Asia Express, terapie de cuplu pentru Emil Rengle și Alejandro

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, îndrăgiți concurenți la cel mai recent sezon al emisiunii „Asia Express”, se vor căsători în vara anului 2027. Căsătoria propriu-zisă va avea loc în străinătate, undeva unde e legal acest lucru, iar în România vor organiza o meganuntă, a explicat Rengle.

Emil Rengle a anunțat că se va căsători cu partenerul său, Alejandro

„Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim.

Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul!

Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să… Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, a susținut Emil Rengle, pentru Libertatea.

Asia Express, terapie de cuplu pentru Emil Rengle și Alejandro

Emil Rengle a mai afirmat că provocările întâmpinate pe traseul Asia Express le-a consolidat relația: „După ce ne-am logodit, la scurt timp a venit invitația la ”Asia Express” și noi așa am și zis: ”Băi, dacă trecem de proba asta, de testul ăsta al vieții, înseamnă că noi chiar suntem făcuți unul pentru celălalt și putem face o echipă bună”. Și așa am și luat experiența și realmente asta s-a întâmplat. A fost ca o terapie pe fast forward, ne-am cunoscut cu bune și cu rele, în niște situații pe care în mod normal nu le-ai trăi. Și, ca și concluzie, cred că suntem mult mai puternici decât am fost înainte”.

Tags:
Citește și...
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Monden
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele
Monden
Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele
Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”
Monden
Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Monden
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Monden
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
Monden
Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Monden
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
Monden
Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
Monden
Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Monden
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Ultima oră
23:53 - Vortexul polar se slăbește rapid în acest final de an. Ce schimbări atmosferice anunță meteorologii pentru Europa
23:25 - Analiza lui CTP despre documentarul Recorder „Justiția capturată”: „Filmul îți cade în cap la final ca o lespede”
23:23 - Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică
22:54 - Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
22:39 - Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara
22:37 - Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
22:32 - Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)
22:14 - Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)
22:08 - Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
21:56 - Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar