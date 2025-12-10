Emil Rengle și Alejandro Fernandez, îndrăgiți concurenți la cel mai recent sezon al emisiunii „Asia Express”, se vor căsători în vara anului 2027. Căsătoria propriu-zisă va avea loc în străinătate, undeva unde e legal acest lucru, iar în România vor organiza o meganuntă, a explicat Rengle.

„Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim.

Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul!

Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să… Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, a susținut Emil Rengle, pentru

Asia Express, terapie de cuplu pentru Emil Rengle și Alejandro

Emil Rengle a mai afirmat că provocările întâmpinate pe le-a consolidat : „După ce ne-am logodit, la scurt timp a venit invitația la ”Asia Express” și noi așa am și zis: ”Băi, dacă trecem de proba asta, de testul ăsta al vieții, înseamnă că noi chiar suntem făcuți unul pentru celălalt și putem face o echipă bună”. Și așa am și luat experiența și realmente asta s-a întâmplat. A fost ca o terapie pe fast forward, ne-am cunoscut cu bune și cu rele, în niște situații pe care în mod normal nu le-ai trăi. Și, ca și concluzie, cred că suntem mult mai puternici decât am fost înainte”.