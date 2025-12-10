B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Vortexul polar se slăbește rapid în acest final de an. Ce schimbări atmosferice anunță meteorologii pentru Europa

Vortexul polar se slăbește rapid în acest final de an. Ce schimbări atmosferice anunță meteorologii pentru Europa

Iulia Petcu
10 dec. 2025, 23:53
Vortexul polar se slăbește rapid în acest final de an. Ce schimbări atmosferice anunță meteorologii pentru Europa
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum explică ANM procesele care slăbesc vortexul polar
  2. Ce efecte imediate sunt anticipate pe continentul european
  3. Ce scenarii meteo sunt luate în calcul pentru finalul lunii

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognozele privind evoluția vortexului polar, subliniind că dinamica acestuia va genera o perioadă atmosferică instabilă și dificil de anticipat cu acuratețe. Specialiștii afirmă că schimbările rapide din stratosferă ar putea influența evoluția vremii la nivel global, însă impactul imediat asupra Europei rămâne limitat în primele săptămâni ale lunii decembrie.

Cum explică ANM procesele care slăbesc vortexul polar

Potrivit meteorologilor, vortexul polar ar urma să se diminueze semnificativ până la jumătatea lunii decembrie, pe fondul unei încălziri stratosferice consistente ce se dezvoltă deasupra Siberiei. Fenomenul, localizat la aproximativ 30 de kilometri altitudine, reprezintă o modificare importantă în structura circulației atmosferice, însă specialiștii insistă că intensitatea încălzirii nu se încadrează în tiparul unui eveniment clasic de încălzire stratosferică bruscă (SSW).

ANM avertizează asupra complexității proceselor atmosferice implicate, explicând că „Procesele dinamice și termodinamice din atmosferă sunt foarte complexe. O perturbație oricât de mică se poate propaga atât pe verticală, cât și pe orizontală, influențând evoluția vremii la nivel global”. Meteorologii precizează că deformarea vortexului polar nu va conduce în acest stadiu la inversarea vânturilor vestice din stratosferă, un criteriu esențial pentru clasificarea evenimentelor de încălzire bruscă.

Ce efecte imediate sunt anticipate pe continentul european

Estimările actualizate arată că influențele acestei încălziri vor fi resimțite predominant în America de Nord, unde circulația atmosferică este mai expusă perturbărilor stratosferice. Pentru Europa, impactul direct este considerat redus în prima parte a lunii decembrie, însă riscul fluctuațiilor bruște de temperatură rămâne prezent, în special în contextul unui vortex polar aflat în slăbire.

Modelul european ECMWF indică o reducere notabilă a vitezei vântului mediu din zona stratosferică, valorile putând ajunge la circa 15 m/s la jumătatea lunii. Având în vedere că vitezele asociate unui vortex stabil sunt de regulă cuprinse între 25 și 30 m/s, specialiștii atrag atenția asupra unui potențial scenariu cu „intruziuni repetate de aer polar”, capabile să genereze intervale reci sau chiar geroase la latitudini medii.

Ce scenarii meteo sunt luate în calcul pentru finalul lunii

Prognozele pentru a doua parte a lunii decembrie sugerează o posibilă întărire temporară a vortexului, cu valori ce pot depăși pragul de 30 m/s, însă meteorologii notează că incertitudinea crește marcant după 22 decembrie. Modelele încep să se îndepărteze unele de altele, configurând un tablou atmosferic variabil și dificil de anticipat, relatează adevărul.ro.

„Se conturează un posibil regim de alternanțe între intervale mai calde decât normal și episoade reci sau chiar geroase”, arată specialiștii ANM. În pofida acestor oscilații, datele actualizate de agenție indică faptul că temperaturile de Crăciun și Revelion se vor situa peste mediile climatologice, ceea ce ar aduce o vreme mai blândă decât cea specifică perioadei.

