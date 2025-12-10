Ovidiu Vanghele, jurnalist la și , s-a arătat extrem de dezamăgit de președintelui Nicușor Dan la documentarul despre dezastrul din Justiție. Reacția lui Dan „mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”, a spus jurnalistul, explicând apoi unde consideră că greșește președintele.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

Unde greșește Nicușor Dan, în viziunea lui Ovidiu Vanghele

„Aș vrea să mă refer un picuț la reacția președintelui Nicușor Dan, care pe mine pur și simplu m-a scos din minți. Mi se pare că deja trăim în realități paralele, eu și persoana domniei sale.

Sunt acolo (în reacția lui Dan) o mulțime de lucruri care, înainte de a fi proaste, sunt neadevărate. Nu, dle președinte Dan, n-au vorbit doar 3 magistrați la colegii de la Recorder, au vorbit și alți magistrați de curând. Eu am vorbit cu doi dintre ei în niște interviuri pe care le-am avut cu colegul Vlad Stoicescu, la Judecata de Acum. Deci nu e adevărat!

Mă aștept ca președintele să aibă o viziune de ansamblu, nu să se refere doar la povestea celor de la Recorder, că nu e singurul semnal de alarmă tras în legătură cu halul în care funcționează Justiția din România.

Pentru un președinte, mă așteptam să înțeleagă mai mult și să vorbească despre un sistem, uitându-se la mai multe aspecte. Povestea Justiției e mult mai mare de atât. Ar trebui să știe că au vorbit mai mulți.

2. nu are cine să investigheze, dle președinte, posibile fapte penale pe care să zicem că le-ar fi săvârșit procurorul-șef DNA, dl Voineag. Cine investighează pe dl Voineag, dle președinte Dan? Eu? Un sectorist? Sau SIIJ în varianta lui upgradată după gândirea dlui Predoiu, artizanul Justiției românești?”, a susținut Ovidiu Vanghele.

Jurnalistul a explicat apoi că în noul sistem de anchetare a posibilelor fapte comise de magistrați, Alex Florența, procurorul general, și Marius Voineag, procurorul-șef DNA, practic numesc magistrații care trebuie să-i ancheteze chiar pe ei.

Nicușor Dan e președinte de 6 luni, dar n-a mers niciodată la ședințele CSM

„Nicușor Dan e președinte de 6 luni și jumătate. Eu mă aștept să facă niște lucruri pentru Justiție, pentru că ni le-a promis în campanie!”, a continuat jurnalistul.

Vanghele a insistat că nu înțelege atitudinea președintelui și nu-și explică de ce acesta până acum m-a mers la nicio ședință a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), deși are acest drept, ba chiar are puterea de a prezida ședințele.

„Senzația mea e că în afară de această reacție, care mi se pare că vine dintr-o beznă a minții, n-am văzut absolut nimic de la Nicușor Dan legat de Justiție”, a mai susținut jurnalistul Ovidiu Vanghele.