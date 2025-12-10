Premierul Ilie Bolojan a abordat miercuri seara subiectul protestului organizat în București, în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca reacție la reportajul publicat de Recorder.

Ce a spus premierul Ilie Bolojan despre protestul din fața CSM

Deși nu a reușit să vizioneze încă materialul, Bolojan a apreciat că emoția oamenilor este generată de percepția unor nedreptăți ce depășesc un prag acceptabil.

Declarațiile le-a făcut în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV.

Ce măsuri va lua premierul Ilie Bolojan după reportajul Recorder

Premierul a anunțat câteva măsuri după acest reportaj. Și anume, că va face o verificare a problemelor împreună cu consilierii personali și echipa Ministerului Justiției. Totodată, intenționează să inițieze un dialog cu reprezentanții și asociațiile magistraților pentru a identifica cu exactitate deficiențele.

Dacă problemele sistemice evidențiate în Recorder se confirmă, vor fi elaborate proiecte legislative menite să corecteze disfuncționalitățile.

Cum comentează premierul protestul organizat în fața CSM

Întrebat cum i se pare protestul organizat în Capitală, Bolojan a spus:

“Nu am văzut acest film. Înțeleg, însă, din informațiile pe care le-am primit că arată probleme sistemice în zona de justiție. Văd emoția care a fost creată. Ceea ce putem să facem este să verific împreună cu consilierii mei personali, împreună cu echipa de la Ministerul Justiției, care sunt problemele semnalate, să avem un dialog cu reprezentanții magistraților, cu asociațiile de magistrați, în așa fel încât, dacă aceste probleme sistemice sunt confirmate, așa cum înțeleg că sunt descrise în acest reportaj, atunci, inevitabil, trebuie aduse niște corecții, ceea ce înseamnă proiecte legislative care să corecteze lucrurile care nu funcționează în regulă.

Emoția oamenilor este dată, probabil, de ceea ce au văzut. Și întotdeauna când oamenii percep un nivel al nedreptăților care depășește, să spunem, anumit nivel, e o formă de protest.”, a răspuns premierul.