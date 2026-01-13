Cresc sau nu facturile la gaze după 1 aprilie 2026? Consumatorii casnici nu ar trebui să se confrunte cu scumpiri ale gazelor naturale după data de 1 aprilie, când expiră plafonarea prețurilor, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul a declarat că, în lipsa unor factori externi majori, prețul gazelor după 1 aprilie ar urma să rămână la un nivel stabil.

Potrivit ministrului, autoritățile au lucrat din timp cu actorii din piața energetică pentru a preveni eventuale majorări ale tarifelor, astfel încât tranziția să se facă fără șocuri pentru populație sau economie.

Cresc sau nu facturile la gaze după 1 aprilie 2026? Ce scenarii analizează Ministerul Energiei

Într-o intervenție la , Bogdan Ivan a explicat că, în prezent, sunt luate în calcul două direcții privind evoluția prețurilor, însă scenariul principal rămâne cel optimist, în care nu apar scumpiri.

Pregătirile au început încă din toamna anului trecut, tocmai pentru a evita o creștere bruscă a tarifelor odată cu expirarea plafonării.

„Încă din septembrie am făcut mai multe întâlniri tehnice pentru a evita o creștere a prețului în condiții de piață, de la 1 aprilie.

Astăzi, la modul în care am făcut aceste setări împreună cu piața, nu ar trebui să existe creșteri ale prețului și sunt aproape convins că nu vom fi în acest scenariu, prin tot ceea ce am făcut”, a spus .

Cresc sau nu facturile la gaze după 1 aprilie 2026? Ce măsuri sunt pregătite pentru consumatorii vulnerabili

În paralel, Ministerul Energiei lucrează la un nou mecanism de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse, destinat sezonului rece următor. Schema ar urma să fie similară celei aplicate în prezent pentru energia electrică.

„Luăm în calcul, și acum lucrez împreună cu colegii mei din minister, un mecanism de protejare a consumatorilor vulnerabili pentru perioada sezonului rece, consumatorii de gaze, similar cu cel de la energia electrică”, a completat Ivan.

Ce se întâmplă dacă apar șocuri externe pe piața gazelor

Ministrul Energiei a precizat că există și un plan de rezervă, în cazul unor evenimente externe care nu țin de România, precum conflicte regionale sau probleme grave de infrastructură, care ar putea influența prețurile pe piața internațională.

Într-un astfel de scenariu, autoritățile ar putea lua în calcul o eliminare treptată a plafonării, pe parcursul unui an, pentru a reduce impactul asupra populației și mediului de afaceri.

„Atunci luăm în calcul eliminarea într-o formă graduală, pe timp de un an, a acestui plafon. Doar în cazul în care e ceva care vine într-un context internațional. Astăzi, pe datele pe care le am, nu va fi cazul, că noi ne-am făcut organizarea în așa fel încât să nu crească prețul la gaze din aprilie”, a explicat Bogdan Ivan.

Poate fi extinsă protecția până în 2027?

Oficialul a oferit și exemple de riscuri majore care ar putea afecta întreaga regiune, precum distrugerea unor infrastructuri strategice de transport al gazelor din alte state, situații care ar pune presiune pe prețuri.

În astfel de cazuri extreme, România ar putea menține măsuri de protecție pentru consumatori și companii pe termen mai lung.

„Poate să fie bombardată o infrastructură din altă țară, care e magistrală principală, care pune presiune pe toată regiunea.

N-am cum să anticipez lucrurile astea, dar și în această situație suntem pregătiți cu un scenariu care să nu aibă un impact agresiv asupra oamenilor și să mergem până în 2027 cu o formă de protecție a consumatorului casnic și a companiilor din România”, a mai spus ministrul Bogdan Ivan.