Acasa » Politică » Lovitură pentru Călin Georgescu. A pierdut procesul. Ce riscă fostul candidat la prezidențiale

Ana Maria
13 ian. 2026, 13:04
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Lovitură pentru Călin Georgescu. Cum a reacționat după aceste amenzi
  2. Lovitură pentru Călin Georgescu. De ce a fost amendat
  3. Ce prevede legislația privind consimțământul și informarea utilizatorilor
  4. Unde poți afla mai multe despre protecția datelor personale

Lovitură pentru Călin Georgescu. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) l-a sancționat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale cu două amenzi în total de peste 50.000 lei. Prima amendă este în valoare de 30.000 lei, iar cea de-a doua se ridică la 20.286 lei. Motivul? Colectarea datelor personale ale cetățenilor în campania electorală fără a-i informa în mod explicit și fără a obține consimțământul acestora.

Lovitură pentru Călin Georgescu. Cum a reacționat după aceste amenzi

Călin Georgescu a contestat sancțiunile primite, însă, Tribunalul Ilfov a respins plângerea sa, considerând-o nefondată. Hotărârea tribunalului este una în primă instanță, dar fostul candidat are dreptul de a face recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Dacă și acest demers va fi respins, Georgescu va trebui să achite amenzile.

”Respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov.”, se arată în soluția Tribunalului Ilfov.

Lovitură pentru Călin Georgescu. De ce a fost amendat

Investigația ANSPDCP, demarată în urma unei sesizări, a scos la iveală mai multe încălcări ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

  • În perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025, pe site-ul lui Călin Georgescu au fost instalate module cookies care stocau informații pe echipamentele utilizatorilor fără a solicita acordul expres și fără a furniza informații clare și accesibile utilizatorilor despre scopul acestei prelucrări, încălcând astfel art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004.

  • Operatorul nu a informat nici persoanele care și-au introdus datele personale (nume, e-mail, telefon) prin formularul de contact disponibil pe site, în contravenție cu articolele 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ce prevede legislația privind consimțământul și informarea utilizatorilor

Legea nr. 506/2004 prevede că stocarea sau accesul la informații în echipamentele terminale ale utilizatorilor este permisă doar dacă:

a) utilizatorul și-a exprimat acordul explicit;
b) înainte de exprimarea acordului, utilizatorul a fost informat într-un limbaj clar și accesibil despre scopul prelucrării acestor date și despre drepturile sale.

Acest aspect este esențial pentru transparența și protecția vieții private în mediul online, mai ales în contextul campaniilor electorale, unde prelucrarea datelor personale trebuie să fie extrem de atent reglementată.

Unde poți afla mai multe despre protecția datelor personale

Pentru informații suplimentare despre drepturile utilizatorilor în privința datelor personale și despre obligațiile operatorilor, poți consulta pagina oficială a Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor Personale ANSPDCP.

De asemenea, pentru ultimele noutăți legislative privind campaniile electorale și protecția datelor, poți vizita secțiunea noastră dedicată pe site-ul B1TV: Legislație electorală și protecția datelor.

