Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a susținut luni o conferință de presă în care a prezentat situația gazelor naturale din România, în contextul temperaturilor scăzute prognozate pentru următoarele zile. Ivan a dat asigurări că țara noastră dispune de resurse suficiente pentru a face față consumului crescut specific perioadelor de iarnă severă.

Potrivit ministrului, România este pregătită să asigure consumul mediu de gaze naturale, chiar dacă cererea a crescut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut.

Bogdan Ivan a prezentat situația gazelor naturale din România. Cu cât a crescut consumul zilnic

Bogdan Ivan a precizat că, în prezent, consumul zilnic de gaze naturale a ajuns la aproximativ 58 de milioane de metri cubi, înregistrând o creștere de circa 17% față de media anuală a aceleiași perioade a anului trecut.

Această majorare este explicată prin scăderea temperaturilor și extinderea frontului de ger din Transilvania către sudul țării, inclusiv în Muntenia și București, zone unde presiunea pe rețea este mai mare.

Bogdan Ivan a prezentat situația gazelor naturale din România. Ce nivel au depozitele de gaze

Ministrul Energiei a anunțat că depozitele de gaze naturale sunt, în acest moment, acoperite în proporție de 65%, un nivel considerat sigur în contextul actual. Mai mult, România se află peste media Uniunii Europene și peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

„România este pregătită cu suficiente gaze naturale pentru a asigura consumul mediu. În momentul de față, consumul de gaze naturale a crescut până în jurul cifrei de 58 de milioane de metri cubi pe zi, cu aproximativ 17% în plus față de media anuală a aceleiași perioade a anului 2025.

Suntem pregătiți în contextul în care, astăzi, la depozitele de gaze naturale, avem un nivel de 65% acoperit, suntem cu 11 procente peste media Uniunii Europene și, de asemenea, suntem cu 6% peste aceeași perioadă a anului 2025.”, a spus ministrul.

De unde provine gazul consumat zilnic

Bogdan Ivan a explicat că necesarul zilnic este acoperit din mai multe surse, inclusiv producția internă, extracția din depozite și importurile din statele vecine.

„În momentul de față, extragem în fiecare zi o producție internă de aproximativ 23,6 milioane de metri cubi, extragem din depozite 25,5 milioane de metri cubi, iar pentru diferență jonglăm pe piață cu importuri din statele vecine.

Este important faptul că România, astăzi, este pregătită să depășească această perioadă într-o sincronizare perfectă, atât între companiile care produc gaze naturale, cât și cele care le transportă și le distribuie și vreau să le mulțumesc pentru faptul că, încă din vară, când am avut primele întâlniri în luna iulie cu toți operatorii din piață și cu președintele Transgaz, Ion Sterian, toți operatorii au răspuns prompt solicitării pe care am avut-o, și anume, să facă achiziții încă din vară, să ne asigurăm că intrăm în iarnă cu depozitele 100% pline, ceea ce s-a și întâmplat. La 1 noiembrie, am intrat cu depozitele pline în sezonul rece. Am fost pregătiți pentru ce este mai grav, iată că a venit și situația în care să avem nevoie de acele suplimentări de depozite”, a mai completat ministrul.

Ce se întâmplă cu producția de energie electrică

În ceea ce privește energia electrică, ministrul Energiei a precizat că România produce, în prezent, aproximativ 7.800 de megawați, în timp ce consumul ajunge la 8.500 de megawați într-un interval de 24 de ore.

Structura producției energetice este diversificată:

24% – gaze naturale

24% – hidro

16% – nuclear

14% – cărbune

„În momentul de față, arată că vom avea condiții meteo nefavorabile, vom avea ger până miercuri. În cursul acestei nopți și a zilei de mâine, frontul de ger s-a mutat dinspre Transilvania, înspre sudul țării, Muntenia și automat București, lucru care va pune o presiune suplimentară pe această zonă.

Din punct de vedere al producției de energie electrică, astăzi suntem într-o medie de producție de aproximativ 7800 de megawaţi, consumăm aproximativ 8500 de megawaţi la 24 de ore.

Din punct de vedere al structurii, 24% din producția energetică a României este bazată pe hidrocarburi, pe gaze, în special, 24% pe hidro, 16% pe nuclear, 14% pe cărbune.”, a mai explicat ministrul Energiei.

De ce sunt importante centralele pe cărbune

Bogdan Ivan a atras atenția că menținerea centralelor pe cărbune, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, a fost esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național.

„Dacă nu reușeam să avem acea negociere cu Comisia Europeană și să păstrăm în continuare , astăzi am fi avut o problemă uriașă cu producția de energie și vreau să le mulțumesc colegiilor mei care m-au sprijinit în acest demers.”, a conchis ministrul.