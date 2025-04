Crin Antonescu, despre declarația privind traficanții de droguri: „Regret, a fost o expresie nefericită”

Crin Antonescu și-a nuanțat vineri declarațiile cu privire la pedepsele pentru traficanții de droguri. După ce a spus la Antena 3 că ar face precum în China cu traficanții de droguri, adică, i-ar împușca pe stadion, Crin Antonescu a precizat că a fost “o declarație nefericită”.

Candidatul coaliției la alegerile prezidențiale spune că a vrut doar să-și arate indignarea:

”Pur și simplu, am exprimat indignarea, sub imperiul emoției, acest episod, cu acest băiat care a murit, Rareș și mai ales, dincolo de faptul tragic în sine, e moartea unui om de 20 de ani, unui copil bun, care evoluase, din câte am văzut, normal, lucrul absolut odios era că totuși a avut loc într-un grup, înțeleg, o transmisie live a acestei tragedii, pe niște platforme. Deci a fost expresia, am și spus atunci foarte clar că nu se pune problema”.

Crin Antonescu a precizat că trebuie intervenit pentru pedepsirea marilor traficanți de droguri, care nu ar fi fost atinși până acum de brațul legii:

”Am vrut să exprim faptul, de data asta, unul politic, foarte bine conturat și în programul meu, de maximă concentrare represivă și de maximizare a pedepselor, acolo unde este capul balaurului, la marii traficanți, care într-o mare proporție nu au fost atinși de ani de zile, noi avem această problemă a drogurilor în România, mai asistăm la câte un dealer arestat și sigur, eliberat după aceea pe bună purtare, asistăm la mii de victime, care sunt ajutate cât se poate și trebuie să sporim capacitatea de a ajuta aceste victime, dar nu auzim de mari traficanți (…). Este un eșec al statului român, până la urmă, în sumă (…). Nu se pune problema, a fost pur și simplu o expresie nefericită, admit. Nu e nimeni în pericol să reintroduc pedeapsa cu moartea (…). Câți copii trebuie să mai moară în mod stupid, nu doar de la droguri, ci și de la prostii din online?”.