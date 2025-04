Crin Antonescu: „Marea problemă cu Victor Ponta nu e că e trădător, ci că e travestit”. Despre Traian Băsescu: „Un mare impostor” (VIDEO)

, candidatul Alianței „România Înainte” la alegerile prezidențiale din luna mai, a discutat în cadrul unui interviu la despre adversarii, dar și despre aliații săi politici.

„Marea problemă nu e că e trădător, ci că e travestit”

Pe l-a menționat ca fiind pe primul loc în topul trădătorilor. Ponta este cel alături de care a construit în urmă cu aproape 15 ani USL-ul. Însă, Antonescu a subliniat că nu e o mare problemă că Ponta e trădător, “ci că e travestit.”

“Trădătorul nu e mare, dar e trădător. Victor Ponta. By the way, marea problemă cu Victor Ponta nu e că e trădător, ci că e travestit. Vorbesc doar de politică aici, nu de altceva. Am avut oameni politici sau de care am fost apropiat în decursul timpului, cum ar fi Stelian Tănase, Dinu Patriciu, o personalitate care lipsește României de mulți ani. A însemnat mult pentru mine, deși nu am avut relații de afaceri cu el, cum s-a vorbit mult prost și calomnios. Au fost oameni cu care am construit, ei fiind mai tineri; nu pot să spun că i-am format, dar cu care, din postura de mai bătrân, am colaborat. Oameni care au făcut și fac lucruri importante – Eduard Hellvig, Mircea Roșca. În ultimii zece ani, cel mai apropiat politician mi-a fost Adina Vălean, și vorbesc de politician”, a spus Antonescu.

„Băsescu are un loc special, pentru că, spre deosebire de ceilalți doi, a fost un mare impostor”

Candidatul la prezidențiale a mai spus că duşmani nu a avut.

„Dușmani n-am avut, dacă prin dușmănie înțelegem încărcătură sufletească. Nu cred că merită să urăști, dar adversari, chiar dacă nu pe aceeași poziție, mi-au fost mereu cei care mi s-a părut că frânează sau riscă să afecteze evoluția României spre democrație. Pe rând, au fost Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu. Băsescu are un loc special, pentru că, spre deosebire de ceilalți doi, a fost un mare impostor – chestiunea dreptei și a statului de drept, adică două mari valori pentru mine, pe care el le-a falsificat”, a mai adăugat Crin Antonescu.